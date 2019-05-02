إطلاق مؤشر حوكمة الشركات والصناديق العقارية المدرجة.. قريبا

كشف الدكتور عايض العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، عن إطلاق مؤشر لحوكمة الشركات والصناديق العقارية المدرجة قريبا، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضح العتيبي خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات، الذي أقيم البارحة الأولى في جامعة الفيصل في الرياض، أن المؤشر يشمل جميع الشركات المدرجة في سوق المال السعودي (تداول) وجميع القطاعات بما فيها الصناديق العقارية والشركات المدرجة في السوق. وأوضح أنه تم اختيار عينة من الشركات العائلية غير المدرجة في مؤشر حوكمة الشركات ليتم تطبيق التقييم عليها، مبينا أنه سيتم الإعلان عن نتائج المؤشر خلال العام الجاري. من ناحيته، قال الدكتور محمد آل هيازع مدير جامعة الفيصل، إن مؤشر حوكمة الشركات السعودي CGI هو مبادرة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومقياس علمي تم تطويره من قبل فريق عمل مركز أبحاث حوكمة الشركات CGC التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل بالتعاون مع استشاريين خارجيين من جامعة هارفرد وشركة كوبيرات للخدمات التقنية في الحوكمة.

فيما أكد الدكتور بندر السجان وكيل هيئة سوق المال للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن الحوكمة مهمة في السوق المالية وتعكس اقتصاد البلد وهي جزء حيوي في "رؤية المملكة 2030"، وفي حال بناء سوق صحية بها حوكمة جيدة وشفافية ستنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد المملكة.

وأشار إلى أن وعي واهتمام الشركات بالحوكمة ارتفع بشكل كبير، وهو ما يعطي للمستثمر الأجنبي ارتياحا أكبر في الاستثمار والحصول على كامل حقوقه، مؤكدا أن وعي الشركات سيوجد روح الالتزام دون تكاليف.

من ناحيته، قال الدكتور باجس محمد دودين عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل إن الحوكمة تعد جزءا لا يتجزأ من كيان الشركات، ولا سيما أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، وتكمن أهمية الحوكمة في العمل على إطار يحكم تلك العلاقات ويسهم في تكامل أدوارها وضمان حقوقها بشفافية وعدل.