بدء تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني للجهات الإحصائية الخليجية

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إن مركز الإحصاء الخليجي بدأ في تنفيذ مشروع ربط إلكتروني بين الجهات الإحصائية في دول المجلس، وذلك بعد الانتهاء من ترسية تنفيذ المشروع على إحدى الشركات.

وفي الشأن المحلي، أوضح التخيفي، أن المدة الزمنية لربط 33 جهة حكومية في برنامج "مصدر" هي أربعة أعوام، حيث إن البرنامج معني ببناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات والمؤشرات الإحصائية لهذه الجهات، مبينا أن عملية ربط تلك الجهات تمر في ست مراحل حتى عام 2020.

وأضاف على هامش مؤتمر صحافي أقامته الهيئة في الرياض، أمس، للإعلان عن نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018، أنه تم الانتهاء من الإصدار الأول المتعلق بالمؤشرات المالية والاقتصادية بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة، وسيتم إطلاقه خلال أسابيع الأمر الذي سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية وسرعة نقل المعلومة.

وأشار التخيفي إلى الدور الرئيس للأسر التي تم اختيارها في عينة المسح في الوصول إلى نتائج إحصائية ذات أهمية عالية في عدد من الاتجاهات التنموية؛ وذلك لكون مسح دخل وإنفاق الأسرة أحد أهم المنتجات الإحصائية الأسرية للأجهزة الإحصائية في جميع الدول، لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاهية المجتمعات وتقدمها.

وبين أن بيانات هذا المسح تعد ركيزة أساسية لعديد من الدراسات والأبحاث التي تجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنفه الأجهزة الإحصائية بأنه أحد المسوح الميدانية (العينية الأسرية) التي تجرى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.

وبين أنه بحسب التوصيات الدولية يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمسة أعوام، وقد تم تنفيذه في السعودية في الأعوام الميلادية: (1970، و1977، و1980، و1985، و1999، و2007، و2013) وتستغرق عملية جمع بياناته (خمسة أرباع لعامين ميلاديين) حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال 13شهرا بدأت من 28 فبراير 2017 حتى 31 مارس 2018.

وأوضح الدكتور التخيفي أن طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أن كثيرا من متغيرات الدراسة عرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة، فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أن مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة، وإنما تحتاج إلى عدد من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة، وذلك لجمع كل البيانات المطلوبة.

وأظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018 أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ (11984) ريالا، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية (14823) ريالا. وكشفت نتائج المسح أن متوسط الدخل الشهري "للأفراد ذوي الدخل" قد بلغ (6346) ريالا، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري "للأفراد السعوديين ذوي الدخل" (7940) ريالا. وفيما يتعلق بالإنفاق فقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة (12818) ريالا، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية (16125) ريالا، وبلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي"الشهري (11728) ريالا، في حين بلغ متوسط الإنفاق "الاستهلاكي" الشهري للأسرة السعودية (14584) ريالا.