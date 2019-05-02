«ديوان المراقبة»: منصة «المنهجية» قيمة مضافة للجهة المشمولة بالرقابة

قال الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة، أن منصة "المنهجية" الجديدة للديوان التي تم تدشينها، تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للجهة المشمولة بالرقابة، ولا تكتفي بعملية التدقيق والتحقق من سلامة وخلو الأعمال المحاسبية والسجلات من الأخطاء والتجاوزات والمخالفات. وأوضح لــ"الاقتصادية" على هامش إطلاق المنصة التي طورها فريق عمل من منسوبي الديوان، أن المنهجية الجديدة تلبي جميع المتطلبات النظامية، وتعد بمنزلة دليل شامل لكل تفاصيل مراحل تنفيذ عملية مراجعة الالتزام والمالية ومراجعة أداء الجهات المشمولة برقابة الديوان.

وبين أنه بإمكان منسوبي الديوان وفرق العمل الاطلاع على المنصة وأفضل الممارسات الرقابية خاصة أن تفاصيل مراحل عملية المراجعة تتطابق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة " الإنتوساي". وتقوم منصة "المنهجية" على ركائز رئيسة تتلخص في تقديم قيمة مضافة ورقابة الجودة والتعزيز والمتابعة والتنفيذ والتقرير والمتابعة إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي . ويتم استخدام التقنية الحديثة في تنفيذ عمليات المراجعة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية الشاملة التي تساعد في تحليل البيانات وتوثيق وحفظ أوراق العمل وإصدار التقارير وكذلك "المراجعة" الإلكترونية التي تتيح الاطلاع على الإرشادات والتوجيهات المهنية، ما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات المهنية في كافات مراحل المراجعة وتحديث وإثراء المحتوى بشكل مستمر.