الإمارات تمنح تأشيرات طويلة لرجال الأعمال وأصحاب المواهب والنابغين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات اليوم الأربعاء منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد لبعض الفئات تصل الى 10 سنوات بدلا من عامين، تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء.

وحضر الشيخ محمد بن راشد اليوم توقيع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عددا من الاتفاقيات لتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المُبدع للدولة.

وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات "لرواد الأعمال المستفيدين من هذه الخطوة، الرامية لتعزيز البيئة الاستثمارية بفتح المجال بصورة أرحب، لمساعدة أصحاب الأفكار الخلاقة والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء العالم على تحقيق طموحاتهم، انطلاقا من دولة الإمارات".

وأكد مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة، اللواء سعيد راكان الراشدي، أن "الاتفاقيات تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، الهادف لاستقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة للدولة، وتوفير المقومات المحفزة كافة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كصاحبة البيئة الأكثر جذباً للأعمال والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على مجمل عمليات التطوير والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، والوصول بالقدرات التنافسية للدولة إلى مستويات أرفع على الساحة العالمية".لاب النابغون ذوو القدرات العلمية الواعدة.