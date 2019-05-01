تراجع مبيعات "تويوتا" في أمريكا خلال شهر أبريل

أعلنت مجموعة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال أبريل الماضي بنسبة 4.4 % سنويا إلى 183866 ألف سيارة، في حين تراجع معدل المبيعات اليومي خلال الشهر الماضي بنسبة 8.2 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

بلغت مبيعات سيارات قطاع "تويوتا" خلال الشهر الماضي 162506 سيارات، بانخفاض نسبته 4.8 % عن الشهر نفسه من العام الماضي. في المقابل بلغت مبيعات قطاع "لكزس" خلال الشهر الماضي 21360 سيارة بانخفاض نسبته 1.3 % سنويا.