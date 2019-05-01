تراجع مبيعات سيارات "فيات كرايسلر" في أمريكا

أعلنت مجموعة "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء تراجع مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال أبريل الماضي بنسبة 6 % سنويا إلى 172.9 ألف سيارة مقابل 184149 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

بلغت مبيعات "فيات كرايسلر" بالتجزئة خلال الشهر الماضي 129382 سيارة في حين بلغت مبيعاتها المجمعة 25 % من إجمالي المبيعات.

ووصلت السيارة "رام" مبيعاتها القياسية للشهر الرابع على التوالي حيث زادت المبيعات خلال أبريل الماضي بنسبة 25 % سنويا إلى 53811 سيارة. كما سجلت الشاحنة الخفيفة رام مبيعات قياسية للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 49106 سيارات.

وذكر فرع "فيات كرايسلر" الأمريكي أنه سيوقف نشر بيانات مبيعاته الشهرية في كندا والولايات المتحدة بعد يونيو المقبل.