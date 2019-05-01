ارتفاع مبيعات "هواوي" وتراجع مبيعات "آبل" و "سامسونج"

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجع مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي ليستمر التراجع للربع السادس على التوالي.

في المقابل تمكنت شركة "هواوي" الصينية من زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية خلال الربع الأول لتحتل المركز الثاني كأكبر شركة في العالم من حيث مبيعات الهواتف الذكية، في الوقت الذي استمر فيه تراجع مبيعات هواتف "سامسونج" الكورية الجنوبية و"آبل" الأمريكية.

ووفقا للبيانات الأولية لمؤسسة "آي.دي.سي" المتخصصة في دراسة سوق الإلكترونيات فقد تراجعت مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 % سنويا.

بلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 310.8 مليون هاتف مقابل 332.7 مليون هاتف في الفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت "هواوي" المركز الثاني عالميا من حيث المبيعات على حساب "آبل" الأمريكية خلال الربع الأول من العام الحالي.

زادت مبيعات "هواوي" خلال الربع الأول بنسبة 50.3 % سنويا إلى 59.1 مليون هاتف، في حين زادت حصة "هواوي" من السوق العالمية إلى 19 % مقابل 11.8 % خلال الربع الأول من العام الماضي.

من ناحيته قال ""ريان رايث" نائب رئيس قطاع متابعة أسواق الأجهزة المحمولة في "آي.دي.سي" إن "مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام تواصل المعاناة في أغلب المناطق، ولكن هواوي تمكنت من زيادة مبيعاتها بنسبة 50 % وليس فقط بالانفراد بالمركز الثاني من حيث الحصة السوقية ولكن أيضا بتضييق الفارق مع أكبر شركة في السوق سامسونج والترتيب سامسونج وهواوي وآبل هو ما سنراه خلال 2019".