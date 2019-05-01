أعلنت شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن استلامها تقرير الخبير الإكتواري والذي يوصي بزيادة الاحتياطيات الفنية بمقدار 27.5 مليون ريال. وستنعكس هذه الأرقام في البيانات المالية للربع الأول من العام 2019م بأثر سلبي، وذلك فور الإنتهاء من تدقيقها وإعتمادها. وعليه تؤكد الشركة أن إنعكاس الزيادة في الاحتياطيات الفنية على البيانات المالية جوهرية وأن هذا الإعلان يأتي إلتزاماً من الشركة تجاه مساهميها وبما يتفق مع لوائح الإفصاح والشفافية ذات العلاقة.
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- "إتحاد الخليج" : الخبير الإكتواري يوصي بزيادة الاحتياطيات الفنية بمقدار 27.5 مليون ريال
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