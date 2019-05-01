أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني اليوم عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المتضمن الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 8/5/2020.
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- "الاتحاد للتأمين" تجدد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
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