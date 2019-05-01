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أخبار الشركات- محلية

"الاتحاد للتأمين" تجدد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني اليوم عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المتضمن الموافقة على إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 8/5/2020.

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