"ستاندرد آند بورز" يرتفع عند بداية التداولات بدعم مكاسب "أبل"

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بوزر الأمريكي عند بداية التداولات ليصل إلى أعلى مستوى على الاطلاق اليوم الأربعاء إذ ساهمت مكاسب أسهم أبل بعد إعلان نتائج وتوقعات قوية في دعم موجة صعود لأسهم التكنولوجيا قبل صدور أحدث إعلان من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص السياسة النقدية.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.50 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2952.33 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 37.54 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 8132.93 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 46.15 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة مسجلا 26639.06 نقطة.