السواحة : خطة الطيف الترددي ستخلق اقتصاد رقمي جاذب للاستثمارات

رفع المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للطيف الترددي.

وكشف المهندس عبدالله السواحه بأن هذه الخطة تعد الوسيلة الأساسية لإدارة الطيف الترددي وتنظيم استخداماته وتوفير الترددات المناسبة لتقديم كافة الاستخدامات اللاسلكية ونشرها بما يتناسب مع الطموحات المستقبلية للمملكة لخلق اقتصاد رقمي جاذب للاستثمارات وتحقيق استدامة مثلى للموارد إضافة إلى كون هذه الخطة إضافة للركائز الأساسية في منظومة القطاع والتي تعمل كرافد حيوي لبقية الجهات الحكومية المرتبطة ببرامجها وتطبيقاتها.