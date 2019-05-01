ميناء جدة : محطة البحر الأحمر تحقق أعلى معدل مناولة منذ تشغيلها قبل 10 سنوات

احتفى ميناء جدة الإسلامي اليوم بتحقيق محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات أعلى معدل مناولة شهري للحاويات منذ تشغيل المحطة قبل 10 سنوات بحضور الكابتن عبدالله الزمعي المدير العام حيث حققت مناولة 180 ألف حاوية قياسية في شهر أبريل 2019 ليصبح إجمالي ما تم مناولته عبر محطات الميناء الثلاث لشهر أبريل 402 ألف حاوية قياسية بنسبة زيادة قدرها 25% مع الشهر المماثل من العام السابق 2018. وبلغ إجمالي الحاويات المناولة لمحطات الميناء كافة منذ مطلع العام الحالي حتى شهر أبريل 1.489.126 حاوية وبنسبة زيادة عن العام الماضي مقدارها 9.6%. في حين يأتي هذا الإنجاز استمراراً لترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية محليا وإقليميا وعالميا بإعتباره أكبر ميناء بالمملكة وأحد المراكز الرئيسة في التجارة البحرية العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

واستطاع الميناء أن يكون الأفضل في المنطقة من خلال التحول الرقمي في أعماله مع القطاعات البحرية العالمية كافة وخطوط ملاحية وهيئات ومؤسسات ووكلاء ملاحيون وقطاع رجال المال والأعمال والتي انعكست على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية في وقت وجيز لتحقيق رضى العملاء حيث ساهم في تحقيق هذا الإنجاز دخول الجيل الجديد من سفن الحاويات التي يبلغ طولها 400 متر عبر رحلات منتظمة. ويضاف إلى ذلك تطبيق الميناء العديد من المبادرات منها : فسح الحاويات خلال 24 ساعة وإلغاء التأمين النقدي عليها من قِبل الوكلاء الملاحين وتقليص دوران الحاوية إلى 4 أيام فأقل وتفعيل الأداء اللوجستي وسلسلة الإمدادات وتطبيق معايير مؤشرات قياس الأداء الأمر الذي أسهم في تحقيق الميناء قفزات كبيرة في أن يكون أحد أفضل الموانئ بالمنطقة من خلال ارتفاع مؤشرات أداء المناولة لشركائه الإستراتيجيين بمحطات الحاويات بالميناء.