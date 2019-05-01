وزير التنمية الألماني يجدد انتقاده لخطط موازنة وزارته

قبيل انطلاق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جولة غربي أفريقيا، جدد وزير التنمية الألماني جيرد مولر انتقاده لخطط الموازنة الخاصة بوزارته.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لا ينبغي إغفال شيء في هذه الموازنة. يتعين علينا لذلك زيادة ميزانية التنمية... لا يمكن تقديم مساعدات ثم التراجع عنها".

يُذكر أن مولر احتج أكثر من مرة على عزم وزير المالية أولاف شولتس تجميد ميزانية وزارة التنمية لعام 2020 على نفس مستوى عام 2019، وتخطيطه لخفض الميزانية عام 2021، ما يعني إخفاق ألمانيا في الالتزام بتطبيق حصتها في المساعدات الإنمائية الرسمية المتفق عليها، والتي تربط نفقات المساعدات التنموية بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكانت منظمة تنموية أعربت عن استيائها من هذه الخطط أيضا.

وفي المقابل، أشار شولتس إلى أن ألمانيا ستظل ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات التنموية على مستوى العالم.

ويعتزم مجلس الوزراء الألماني إقرار مشروع الموازنة لعام 2020 نهائيا الصيف المقبل.

وتبدأ ميركل اليوم جولة في غرب أفريقيا تستغرق ثلاثة أيام وتشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وفي إشارة إلى هذه الجولة، قال مولر: "كان ينبغي أن يرافق وزير المالية المستشارة إلى أفريقيا أو يقوم بنفسه بجولة إلى المناطق الأكثر فقرا والدول التي تعاني من أزمات في أفريقيا"، موضحا أن مثل هذه الجولات قد تغير تقييم وزير المالية لأهمية وتأثير التعاون التنموي في هذه الدول، وقال: "إذا لم نحل المشكلات في أفريقيا، فإنها ستأتي إلينا. يمكننا بمساعداتنا في المنطقة تحقيق تأثير مضاعف مئات المرات مما نفعله عندما يصل إلينا لاجئون".

