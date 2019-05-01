"زين السعودية" الراعي الرئيسي للمعرض السعودي للدرونز

شاركت "زين السعودية" كراعي رئيسي للمعرض السعودي للدرونز الذي أقيم في الرياض، فيما تأتي هذه الرعاية في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز سبل استخدام التقنية، واستثمار أدواتها، الأمر الذي من شأنه فتح اسواق جديدة توسع من حجم الاقتصاد والمحتوى المحلي في قطاعات اقتصادية متعددة مثل القطاعات الزراعية والنفط والغاز وانشاءات المشاريع الكبرى.

وفي هذا الشأن، أكد المهندس صلاح بن عبد الله الغامدي مدير عام الرقمية والتحليل لدى "زين السعودية"، أن المعرض السعودي للدرونز وفر للشركات الطموحة في هذا المجال منصة واعدة من شأنها تبادل الرؤى و الأفكار، ومناقشة آليات الإستفادة من هذه التقنيات المتطورة في خدمة المشاريع والقطاعات المختلفة ومشاركة الخطط الطموحة.

ولفت الغامدي إلى أن خدمات ومنتجات التحول الرقمي تمثل في عالمنا اليوم رهان الاقتصاد المعرفي وغير النفطي، وقال "ضمن خطط زين السعودية للتحول الرقمي، بدأت الدخول في مجال تشغيل الطائرات دون طيار تحت مسمى (زين درونز)والتي نقدم من خلالها خدمات جمع المعلومات ومعالجتها عبر أنظمة تعتمد على التحليلات والذكاء الصناعي و الشبكات السحابية".

يشار إلى أن شركة "زين السعودية" دأبت على رعاية المعارض والمؤتمرات التخصصية و الهامة، التي تستهدف تحقيق قيمة مُضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد المعرفي والرقمي بشكل عام في المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية 2030).

