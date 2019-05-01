دراسة: الإكثار من تناول الأرز يساعد في محاربة السمنة

كشفت دراسة يابانية حديثة عن أن الإكثار من تناول الأرز يمكن أن يمنع السمنة، بخلاف المعتقد الشائع.
وأوضحت الدراسة أنه تبين أن معدلات السمنة كانت منخفضة في المناطق التي تتبع حمية غذائية على غرار الأسلوب الياباني أو الآسيوي بشكل يعتمد على الأرز، بخلاف الدول التي يقل فيها استهلاك الأرز، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وأشارت الدراسة ، التي شملت 136 دولة ، إلى أن مجرد زيادة متواضعة في تناول الأرز بمقدار 50 جراما للشخص في اليوم يمكن أن تحد من السمنة في العالم بنسبة 1% (أي من 650 مليون شخص يعانون من السمنة إلى 643.5 مليون).
وقالت البروفيسور توموكو إيامي ، التي قادت فريق البحث، إن الباحثين لاحظوا تراجع معدل السمنة لدى الدول التي تعتمد على تناول الأرز بشكل رئيسي".
وأضافت: "ومن ثم، فإن الحمية الغذائية اليابانية أو الآسيوية المعتمدة على الأرز تساعد في منع السمنة".
وأوضحت أن الأرز نبات قليل الدسم، وأن الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية في الحبوب الكاملة تساعد في إكساب الشخص شعورا بالشبع ومن ثم تجعله يحد من الإفراط في تناول الطعام.
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