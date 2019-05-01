اليابان تعرض تجربتها في تنمية «الاقتصاد النسائي» لتوسيع دائرة توظيف السعوديات

قالت لـ"الاقتصادية" ميتسوكو شينو؛ المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، إن هناك تعاونا سعوديا يابانيا في ملف استضافة قمة العشرين تباعا في طوكيو والرياض في حزيران (يونيو) 2019 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وهذا ما تم مناقشته خلال برنامج زيارة وزير الخارجية الياباني الأخيرة إلى الرياض.

وأوضحت شينو، أن حكومة بلادها على استعداد للمساهمة في البرامج والخطط التي تطرحها السعودية لتوسيع دائرة توظيف المرأة، وذلك في ظل تولي حكومة اليابان ملفا مهما ستطرحه في قمة العشرين المقبلة، يتحدث عن تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية.

وأضافت، أنه لدى اليابان برنامج كبير يسمى الاقتصاد النسائي الذي يهتم بكل الأمور المتعلقة بالحياة العملية للمرأة اليابانية، مشيرة إلى أن نسبة عدد النساء من سكان البلاد تمثل نحو 50 في المائة من الإجمالي السكاني، مؤكدة أن النساء يعملن في جميع القطاعات والجهات الحيوية للعمل اليومي.

وأشارت شينو إلى أنه سيتم مناقشة أوجه التعاون الاقتصادية والتجارية والمشاريع الحيوية والتنموية المشتركة كافة خلال اجتماع وزاري حكومي موسع سيعقد ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بالمبادرة السعودية- اليابانية لرؤية 2030 المشتركة، وذلك في 17 حزيران (يونيو) الجاري من أجل تعميق التعاون في جميع المجالات الصناعية والزراعية والثقافية، وأيضا كل ما يتعلق ببرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وألمحت في حديثها إلى أن اللقاء سيبحث مجمل أواصر التعاون في الجوانب الاقتصادية لدعم اقتصاد البلدين، خاصة في المجالات البيئية والطاقة والمشاريع الحيوية المشتركة.

وأضافت شينو، أن حكومة بلادها تدعم بقوة كل برامج الإصلاح الاقتصادية التي تتبناها حكومة السعودية من خلال برامج "رؤية 2030" و"التحول الوطني" لأن هذه الخطط تحقق مفهوم الأمن والاستقرار الاقتصادي في السعودية، ليصل إلى منطقة الشرق الأوسط كافة، لما تتمتع بها المملكة من قوة ونفوذ اقتصادي.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أوضحت أن واردات اليابان من المملكة بلغت خلال عام 2018 نحو 33 مليار دولار، 90 في المائة منها كان من النفط الخام، في حين بلغت صادرات اليابان إلى السعودية في العام نفسه أربعة مليارات دولار، كان معظمها من قطاع السيارات.

وبينت شينو أن النفط السعودي شكل 40 في المائة من واردات اليابان من النفط الخام في النصف الأول من عام 2017، دون تغيير عن الحصة التي كانت تتمتع بها قبل موافقة "أوبك" على خفض إنتاج النفط.

وحول مجالات الاستثمارات بين الرياض وطوكيو، قالت إنه من بين الاستثمارات المختلفة بين الطرفين، أبرزها المشاريع المشتركة بترو رابغ، الشرقية للبتروكيماويات (الشرق)، شركة الميثانول السعودية (الرازي)، يونيكارم (الخليج للصناعات الصحية المحدودة)، ميتسوبيشي إلكتريك السعودية المحدودة، الوطنية شركة الأنابيب المحدودة NPC وغيرها.

وأشارت إلى أنه من أجل تسهيل الاستثمار من اليابان، أنشأت السعودية واليابان "فرقة العمل المعنية بالتعاون الصناعي"، في ظل وجود استثمارات ناجحة قيد التنفيذ.