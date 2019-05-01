الأصول الاحتياطية الضخمة وتدفقات الحساب الجاري تدعمان الاستقرار المالي في السعودية

أبدى تقرير اقتصادي تفاؤلا حيال استقرار الوضع المالي الكلي في السعودية وقدرته في الحفاظ على تعافيه، في ظل انخفاض سعر الفائدة المتداول بين المصارف بدرجة قوية، في الوقت الذي يظهر فيه النشاط غير النفطي انتعاشا من جديد وتسارعا في بعض القطاعات الاقتصادية.

ويرجع التقرير الربعي الصادر عن مجموعة سامبا المالية، نظرته الإيجابية حيال استقرار الوضع المالي الكلي السعودي إلى الأصول الاحتياطية بالغة الضخامة التي بلغت نحو 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018 التي تعد واحدة من أعلى النسب في العالم، معتبرا أنه وعلى الرغم من التدفقات الخارجة الكبيرة من الحساب المالي في الربع الأخير من عام 2018 التي بلغت 10.6 مليار دولار والتي من المرجح أن يكون جزء كبير منها قد ذهب إلى استثمارات تقوم بها جهات حكومية، الأمر الذي يتوقع له أن يؤدي إلى تحقيق تدفقات داخلة مستقبلية إلى الحساب الجاري، فيما الضغط الذي يواجهه الريال في السوق الآجلة يظل ضئيلا.

ويرى التقرير الذي صدر حديثا تحت عنوان "المرصد الاقتصادي" في قراءة لاتجاهات اقتصاديات المملكة والأسواق العالمية للفترتين الماضية والمقبلة، أن من العوامل المحفزة لارتفاع التدفقات الداخلة الإدراج المرتقب لسوق الأسهم السعودية والبالغة قيمتها 536 مليار دولار في مختلف المؤشرات العالمية وأكثرها أهمية إدراجها في يونيو المقبل في مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" الذي يحظى بمتابعة كبير، وتبلغ قيمته 5.2 تريليون دولار، حيث من المتوقع لسوق "تداول" أن تكون ثامن أكبر بورصة في المؤشر بحلول شهر سبتمبر المقبل بحصة قدرها 2.7 في المائة متخطية تصنيف المكسيك وإندونيسيا وبولندا.

وأوضح التقرير أنه وكجزء من التمهيد للإدراج في مؤشر "فوتسي راسل" فإن الأطراف الأجنبية قامت بشراء أسهم بقيمة صافية ناهزت 430 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 14 مارس وهو الأعلى على الإطلاق، ومن المتوقع أن تتسارع التدفعات الداخلة الأجنبية مع اقتراب الإدراج في مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" رغم أن مقدار تلك التدفقات "لا يزال محل نقاش"، نظرا للتقييمات الموسعة التي قدمتها "تداول" لكن اعتبارات التكلفة بحسب سامبا قد تبدو ذات أهمية ثانوية بالنسبة للقيمة الاستراتيجية للبقاء داخل سوق الأسهم على المدى الطويل.

وعد التقرير أن السيولة المحلية وافرة، حيث وصلت نسبة القروض إلى الودائع 78 في المائة للقطاع المصرفي الكلي وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتحقيقها ارتفاعا مع بداية العام الجاري مقارنة بالعام السابق، ومع أن نشاط إعادة الشراء لدى المصارف قد انخفض مقارنة بالعام السابق إلا أن الاتجاه العام شهد ارتفاعا تصاعديا منذ منتصف عام 2018 مع تراجع في نمو ائتمانات القطاع الخاص بنسبة 3 في المائة فقط على أساس سنوي في شهر فبراير.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي سجل نموا نسبته 1.5 في المائة عام 2018 بناء على إجمالي الناتج المحلي حسب القطاع، ما يمثل ارتفاعا متواضعا عن النمو المحقق في عام 2017 المقدرة نسبته بـ 1.2 في المائة، إلا أن الاقتصاد الكلي استعاد جزءا من عافيته بتسجيله معدل نمو كبيرا بلغ 2.2 في المائة خلال عام 2018.