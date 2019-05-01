وزير التجارة: التنظيم الجديد لـ «التحكيم التجاري» يعزز الحوكمة وثقة القطاع الخاص

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار إن صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري ستمكن من تطوير صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، ما يعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري ويدعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن التنظيم الجديد يعزز جهود الحوكمة ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص ليكون ممثلا للمملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا ويسهم في تعزيز دور المركز في رفع ترتيب المملكة في مؤشر "إنفاذ العقود" أحد المؤشرات الرئيسة لدى مجموعة البنك الدولي.

ويتولى المركز وفق التنظيم إدارة إجراءات التحكيم التجاري، ونشر ثقافة التحكيم ودعم الأنشطة البحثية وإصدار أدلة إجراءات التحكيم التجاري وتقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال الاختصاص.

ويلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية شفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات مستوحاة من الشريعة الإسلامية وفق أفضل المعايير الدولية ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

من جهته قال لـ"الاقتصادية" الدكتور حامد ميرة؛ الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم التجاري، أن المركز جاهز للعمل بالتنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وأشار ميرة إلى أن صدور التنظيم يعزز حوكمة المركز ويوضح صلاحياته، مبينا أنه ينص على أن مجلس إدارة المركز يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان يتم تعيينه من قبل مجلس الغرف السعودية.

وأشار إلى أن التنظيم اشترط على ألا يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من القطاع الحكومي، ما يعزز أفضل الممارسات الدولية التي يتم من خلالها استقلال المركز عن القطاع الحكومي والخاص، ما يسهم في بعد أي شبهة تعارض مصالح.

وقال إن التنظيم عزز بنصوص واضحة وصريحة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز في إصدار القواعد والإشراف على الأعمال، مؤكدا استقلال المركز وموظفيه عن أي جهة، كما أن هيئات التحكيم التي تعمل تحت إدارة المركز لديهم استقلالية تامة لإصدار الأحكام.

وأكد أن الموافقة تأتي لتعزيز الحوكمة في التحكيم التجاري عن طريق أفضل الممارسات التحكيمية، وامتداد لإحدى مبادرات "الرؤية" هي توطين صناعة التحكيم المؤسسي باعتبار أن المركز الممثل الوحيد للمملكة في التحكيم دوليا.

وأوضح أن المملكة تتبوأ مركزها الطبيعي في مجال التحكيم الدولي الذي تبلغ قيمته أكثر من تريليوني دولار سنويا، ويعمل المركز الآن على منتجات جديدة أبرزها منتج رسوم التحكيم كما بدأ بعمل مهني مفصل ودراسة سوقية في المجال القانوني لإعادة النظر في رسوم المركز لمزيد من تشجيع الصناعة.