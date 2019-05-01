«نمو» ترتفع للجلسة الـ 5 بتداولات قيمتها 1.6 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 3587 نقطة بنسبة 0.62 في المائة رابحة 22 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 75 في المائة إلى 1.6 مليون ريال، بمعدل 14 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 147 في المائة إلى 102 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.61 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 22 صفقة لتصل إلى 117 صفقة. وارتفع سهما "باعظيم" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، و"بحر العرب" بنسبة 0.95 في المائة ليغلق عند 10.60 ريال. وكان الاعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 759 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 628 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 159 ألف ريال.