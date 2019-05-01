الأسهم المحلية تضيف 99 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أبريل .. ارتفعت 5.5 %

أنهت الأسهم السعودية شهر نيسان (أبريل) على ارتفاع بنحو 5.5 في المائة لتغلق عند 9304 نقاط رابحة 484 نقطة وزادت من قيمتها السوقية 99 مليار ريال لتصل إلى 2.19 تريليون ريال، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر 9364 نقطة بمكاسب 6.2 في المائة، لتظهر بذلك السوق سيطرة المشترين على السوق. ويعد أداء السوق في نيسان (أبريل) ثاني أفضل شهر في العام الجاري، حيث كان الأفضل في كانون الثاني (يناير) بارتفاع 9 في المائة. وارتفعت السيولة 25 في المائة بنحو 15 مليار ريال لتصل إلى 77 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 177 مليون سهم لتصل إلى 2.9 مليار سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو 192 ألف صفقة لتصل إلى 2.4 مليون صفقة. على صعيد القطاعات ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 10.86 في المائة، يليه قطاع التأمين بنسبة 8.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 7.7 في المائة، يليه قطاع "الإعلام" بنسبة 6.7 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة "تشب العربية" بنسبة 31 في المائة ليغلق عند 26 ريالا، يليه "الدريس" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 34.35 ريال، وحل ثالثا "الرياض" بنسبة 23.8 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 36.90 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، وحل ثالثا "الخبير ريت" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 9.25 ريال. من جهة أخرى، تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2.9 في المائة بنحو 106 نقاط لتغلق عند 3587 نقطة. وكانت أدنى نقطة عند 3541 نقطة فاقدة 4 في المائة بينما لم تسجل مستويات أعلى من الافتتاح خلال نيسان (أبريل) ليظهر سيطرة البائعين. وتراجعت قيمة التداول 19 في المائة بنحو 6.5 مليون ريال لتصل إلى 28 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 299 نقطة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 1.6 مليون سهم، أما الصفقات فقد تراجعت 663 صفقة لتصل إلى 30.79 صفقة.