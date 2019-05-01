مستقبل الغذاء رهن تقنيات واديي السيليكون والطعام

من خلال تغيير لون الأضواء في غرفة الاستنبات الداخلية في بيته، يستطيع ليو مارسيليس تغيير الرائحة والطعم، بل حتى محتوى فيتامينات الطماطم التي يزرعها.

لتحقيق نمو أكثر كفاءة، يشغل الضوء الأحمر؛ ولتطوير نباتات أقصر ذات مستويات عالية من مضادات الأكسدة، يستخدم مزيدا من اللون الأزرق؛ ولتطوير نباتات ذات جذوع طويلة مع عدد أقل من الأغصان، يشغل الأحمر الداكن.

يقول هذا الأستاذ في إنتاج المحاصيل في جامعة فاخنيجن في هولندا: الأمر يتعلق بالتوازن بين الألوان المختلفة"، وفي الوقت الذي يستعرض فيه غرفة يتم التحكم في مناخها تحتوي على رفوف محملة بشتلات الطماطم.

ويضيف: "إذا كانت شريحة الطماطم تحتوي على ضعف كمية فيتامين سي، فقد يساعد ذلك جزءا كبيرا من سكان العالم الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامين".

قد لا تكون فاخنيجن اسما مألوفا، لكنها في قلب ثورة جديدة بدأت تؤثر في صناعة الأغذية والإنتاج الزراعي.

وإلى جانب جامعة كاليفورنيا في ديفيس، وجامعة كورنيل في إيثاكا في الولايات المتحدة، فإن هذا المركز هو أحد مراكز الأبحاث الرائدة في العالم لتكنولوجيا الأغذية.

على الرغم من أن فاخنيجن محاطة بالسهول المنبسطة الممتدة عبر هذه الزاوية من شمال أوروبا، إلا أنها تتمتع باسم "وادي الطعام" وهو إيماءة إلى الابتكار على غرار وادي السيليكون، وحمى الشركات الناشئة التي بدأت تتشكل في هذا القطاع.

يعتقد بعض المستثمرين أن أعمال الغذاء على وشك مواجهة تعطل من النوع الذي سبق أن أوقعته التكنولوجيا بعدد كبير من الصناعات الأخرى.

توني فاضل، الذي عمل في الجيل الأول من جهاز آيبود قبل أن يؤسس شركة نست Nest، التي تصنع منظم الحرارة الذكي التي اشترتها شركة جوجل عام 2014، يقارن "شركات الأطعمة الكبيرة"، بما في ذلك قطاع شركات المواد الغذائية متعددة الجنسيات والمجموعات التجارية الزراعية الكبيرة، بشركات التكنولوجيا التي كانت في السبعينيات.

ويقول إن الإنتاج الزراعي مهيأ للابتكار من النوع الذي غيّر التمويل في ثمانينيات القرن الماضي، والاتصالات الشخصية والتجارية في الألفية الجديدة، والحياة الاجتماعية في هذا العقد.

يقول المهندس الأمريكي الذي أصبح الآن مستثمراً في الشركات الناشئة التي تتخذ من باريس مقراً لها: "جميع الشركات الزراعية الكبرى تشبه شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى في السبعينيات في انتظار أن يتم تعطيلها".

فورة الاهتمام بالتكنولوجيا الزراعية والغذائية نتيجة لعدة اتجاهات قوية. تزايد الطلب على البروتين، خاصة من البلدان النامية، يضغط على الإمدادات الغذائية.

في الوقت نفسه، تتحول أذواق المستهلكين في العالم الغربي من العلامات التجارية للسوق العامة إلى منتجات أكثر صحة وفريدة من نوعها.

في هذا المزيج يأتي تفجر الابتكارات العلمية بدءا من تحرير الجينات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي يتم تطبيقها الآن على إنتاج المواد الغذائية والمحاصيل.

باعتبارها واحدة من مراكز البحوث الزراعية النشطة تجد فاخنيجن نفسها الآن في محاولة للتكيف مع عالم مختلف حيث تتوق الشركات الناشئة ورأس المال المغامر إلى ترك بصماتها.

يقول إرنست فان دن إندي، أحد زملاء البروفيسور مارسيليس: "حتى قبل عشر سنوات، لم تكن الزراعة مثيرة بالقدر الكافي للحديث عنها. عندما بدأتُ الدراسة في فاخنيجن، قال زملائي، لماذا تذهب إلى هناك؟ إنها للزراع فحسب. إلا أن هذا قد تغير".

التكنولوجيا الزراعية، التي كانت في الماضي نشاطا راكدا عتيق الطراز، بدأت في اجتذاب خيال المستثمرين.

في جميع أنحاء العالم تتدفق الأموال إلى أشكال جديدة من الزراعة وتوزيع الغذاء، وتمويل المشاريع التي تراوح بين المزارع العمودية والروبوتات الزراعية إلى بدائل اللحوم. في السنوات الخمس المنتهية في 2017، ارتفع الاستثمار العالمي السنوي في تكنولوجيا الأغذية، من أنظمة إدارة المزارع إلى الروبوتات والميكنة، بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى عشرة مليارات دولار، وفقاً لشركة آجفندر AgFunder لتتبع نشاط رأس المال المغامر.

أدت التكنولوجيا الجديدة إلى ثورة خضراء في الستينيات عندما أدى التركيز على السلالات ذات المردود العالي والأسمدة الجديدة إلى حدوث زيادات حادة في الإنتاج في البلدان النامية.

يأمل بعض المراقبين الآن أن تساعد التكنولوجيا في إيجاد طرق لإطعام عدد سكان عالمي يتوقع أن يصل إلى نحو عشرة مليارات بحلول عام 2050، في وقت يتسبب فيه تغير المناخ والتلوث البيئي في تدهور الأراضي والحد من الوصول إلى المياه.

عملية استحواذ شركة مونسانتو الكيميائية التي تنتج البذور والمزارع، على شركة كلايمت الأمريكية عام 2013 بنحو مليار دولار، ألقت الضوء على الطلب على طرق جديدة لإنتاج الغذاء وساعدت على تحفيز الاهتمام بالقطاع.

يقول آدم أندرس، مؤسس شركة إنتيرا كابيتال وهي صندوق من رأس المال المغامر للأغذية والزراعة انطلق في هولندا عام 2009: "وصل أصحاب المشاريع، ووصل كبار المستثمرين، وحدثت بعض عمليات الخروج الكبيرة".

هولندا واحدة من الدول الأكثر استفادة من هذا الارتفاع في الاهتمام. جعلت هولندا من علوم الأغذية واحدة من أولوياتها الاستراتيجية، وتفتخر بأن لديها واحدا من أكثر النظم الزراعية كفاءة في العالم. وهي أكبر مصدر للبذور النباتية ويستخدم الزراع فيها قدراً أقل من المياه التي يستخدمها نظراؤهم في أماكن أخرى.

هذه الكفاءة في الزراعة، جنبا إلى جنب مع ميناء تجاري رائد في روتردام، وحقيقة أن "رابو بنك" هو أحد أكبر المصارف التي تقدم القروض لصناعة المواد الغذائية، تجتذب المتداولين الزراعيين والباحثين وشركات المواد الغذائية إلى هذا البلد الأوروبي الصغير.

تقول لويز فريسكو رئيسة جامعة فاخنيجن ومعاهدها البحثية: "ستحدث تغيرات هائلة من خلال الجمع بين التكنولوجيات والمنصات التكنولوجية الجديدة، مثل توليفات الوراثة وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لرصد الحالة الغذائية للنباتات والحيوانات والبشر".

إن أحد التحديات الرئيسة هو الطلب المتزايد على منتجات البروتين، ولا سيما اللحوم، في الوقت الذي تصبح فيه شعوب البلدان النامية أكثر ثراءً، حسب قولها.

من المتوقع أن يزيد إجمالي كمية اللحوم المستهلكة عالمياً بنسبة 76 في المائة بحلول عام 2050، وفقاً لمراجعة منظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة.

وتقول إن تحويل الأذواق بعيدًا عن التركيز الشديد على اللحوم ومنتجات الألبان أمر أساس، مضيفة: "من الواضح أننا نحتاج إلى مزيج من أشكال مختلفة من البروتينات". هذا من شأنه أن يشتمل على النباتات والأسماك والمنتجات القائمة على الحشرات. تضيف "أنا لا أقول إنه ينبغي أن يكون الجميع نباتيين، لكننا نحتاج إلى التوازن".

في أحد المختبرات، يحمل آتزه يان فان دير جوت، أستاذ تكنولوجيا البروتينات المستدامة في الجامعة، ما يشبه لوحا كبيرا من لحم البقر المملح.

كان فريقه يبحث في كيفية صنع خيوط طويلة من البروتين من منتجات الألبان، عندما وقع صدفة على عملية تجعل بروتين الصويا يصبح أليافا تشبه اللحوم.

يقول فان دير جوت: "نعتقد أن هذه التكنولوجيا تسمح بتشكيل قطع كبيرة من اللحم"، مضيفًا أن من المفترض أن يكون منتجًا طريا ولذيذا يشعر به الإنسان بأنه مذاق اللحم، ويفترض أن يكون جاهزا لدخول السوق "بعد عامين من الآن".

دخل فريقه في شراكة مع مجموعة من ثماني شركات في المشروع الذي تبلغ تكلفته ستة ملايين يورو، من "ماين" لتصنيع آلات تصنيع الدواجن في هولندا، التي يدعمها وارن بافيت، إلى شركة جيفودان السويسرية المتخصصة في النكهة والعطور وشركة يونيليفر العملاقة للسلع الاستهلاكية.

في مختبر آخر، يعمل ريك فان دي زيدي على ذراع روبوت، مجهز بمجموعة من أجهزة الاستشعار ليعرف متى ينضج الفلفل وينبغي قطافه.

ويقول: "نتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نقيس، بشكل غير إتلافي، جودة الفواكه والخضراوات دون الضغط عليها"

الروبوتات أحد مجالات التكنولوجيا التي من المتوقع أن تخفف من النقص في العمالة التي يواجهها بعض أجزاء القطاع الزراعي.

بالنظر إلى أن الفواكه والخضراوات ليست ذات شكل ونضوج موحد، فإن التحديات التكنولوجية واسعة النطاق.

إضافة إلى البراعة الميكانيكية والإدراك المكاني التي تحتاج إليها الآلات لتثبت نفسها، يأمل الباحثون أن يساعدهم الذكاء الاصطناعي على تعلم اختيار الفاكهة والخضراوات الناضجة فقط.

وقد جذبت سمعة الجامعة حول الابتكار مجموعة تضم نحو 200 شركة إلى منطقة يبلغ نصف قطرها 10 كم حول فاخنيجن، بدءاً من الشركات الناشئة الصغيرة إلى شركات الوراثة الغذائية المعروفة مثل "كيجين"، التي تتخصص في تحسين المحاصيل من خلال التربية الجزيئية، إلى كبار منتجي الأغذية مثل شركة كرافت-هاينز.

للمساعدة في تعزيز هذه الروابط مع القطاع الخاص أنشأت الجامعة مجموعة شبكات عام 2004 تحت اسم فود فالي (وادي الطعام) التي تقدم المساعدة للشركات الناشئة والصغيرة، وتسهل الروابط مع الشركات الكبيرة والمستشارين المحتملين أو الشركاء وكذلك المساعدة في الخدمات القانونية.

يقول روجر فان هويسيل، العضو المنتدب لشركة وادي الطعام، إن المنظمة المستقلة أصبحت عامل جذب دوليا له أهميته: فقد جاءت مجموعات من جميع أنحاء العالم، ابتداء من الهند، إلى لبنان واليابان، لمعرفة ما الذي يجعل شبكة الكتلة تعمل.

ويقول: "الجميع يريدون وادي طعام" في بلدانهم.

يقول آرخين فان تونين، الرئيس التنفيذي لـ"كيجين"، التي أسست عام 1989: "بالنسبة إلينا، كوننا جزءا من نظام بيئي أمر مهم للغاية. هناك معلومات متلاحقة وبناء قدرات تنافسية مع حلفائنا الاستراتيجيين".

شركة يونيليفر للسلع الاستهلاكية التي تنتج علامات تجارية مثل بن آند جيري Ben & Jerry، ومارميت Marmite، من المتوقع أن تطلق مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الطعام في المقر الذي سيجمع شبكتها للأبحاث الغذائية في أوروبا. تخطط الشركة لفتح جزء كبير من معاملها ومرافقها للطلاب، والشركات الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

روب هامر، وهو تنفيذي في شركة يونيليفر، كان حتى وقت قريب رئيس مختبر البحث والتطوير في هولندا، يصف الأمر بأنه "طريقة جديدة للعمل".

ويقول: "إذا أردنا جعل إنتاج الغذاء مستدامًا وصحيًا وآمنًا لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى الآخرين للتعاون".

إلى جانب شركة يونيليفر هناك مركز أبحاث شركة فريزلاند الهولندية التعاونية في مجال الألبان. شركة ييلي، أكبر شركة ألبان في الصين، توسع مركز أبحاثها الخاص في المقر.

التحدي الذي يواجه الباحثين في فاخنيجن، الذين جلبوا بشكل تقليدي ابتكاراتهم إلى السوق من خلال التعاون مع الشركات القائمة هو كيفية التفاعل مع الموجة الجديدة من أصحاب المشاريع.

تتطلع فاخنيجن إلى دعم مزيد من الشركات الصغيرة التي تفصل عناصر أبحاثها إلى أقسام مستقلة.

الجامعة التي هي في عامها المئوي، ولها تاريخ طويل في العمل مع شركات البذور لديها الآن 45 موظفا لتطوير الأعمال، والتنسيق بين المختبرات والشركات.

وتقول السيدة فريسكو: "فاخنيجن لها دور في نقل النتائج العلمية إلى الابتكار وتعزيز روح المشاريع".

في العام الماضي، أطلقت وحدة لإنشاء القيمة من أجل التركيز بشكل أكبر على جلب أبحاث وابتكار فاخنيجن إلى السوق.

ويقول سباستيان بيرندس، الذي انضم إلى الجامعة في بداية العام الماضي كمدير جديد للقسم، إن فاخنيجن ستواصل العمل مع الشركات الكبيرة والتكتلات، لكنه يعتقد أن تكنولوجيات المرحلة المبكرة قد لا تنسجم مع طبيعة المؤسسات الكبيرة التي تكره المخاطر. عادةً ما تعمل جهود تخفيض التكاليف في الشركات على تقليص ميزانيات البحث والتطوير.

"الشركات الكبرى ليست دائما أفضل وأسرع طريق للتأثير والابتكار. يمكن أن تنطوي الابتكارات الراديكالية والتكنولوجيات الجديدة على مخاطر عالية من حيث وقت التطوير والمال ومعدل النجاح."

ومن بين أدوار القسم تدريب وتوجيه الذين يتطلعون إلى فصل تكنولوجياتهم إلى أقسام مستقلة، وتنظيم حاضنات الطلاب والعمل مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإنشاء برنامج لتعليم ريادة الأعمال.

يقول أندرس: "العناصر المكوِّنة موجودة هناك بمعنى أن المسرعين وصلوا ووصلت الأموال. الشركات الكبيرة موجودة. لكننا لسنا في خط المرحلة النهائية. السباق بدأ للتو".







بروتينات بديلة تحطم نموذج الأعمال

عندما اشترت "تايسون للمواد الغذائية" واحدة من أكبر شركات العالم لمعالجة اللحوم، بحصة 5 في المائة في الشركة الناشئة بيوند ميت Beyond Meat، المختصة باللحوم النباتية عام 2016، انتبه الجميع في صناعة المواد الغذائية لذلك.

كانت تلك هي اللحظة التي انتقلت فيها البروتينات البديلة من كونها قطاعا متخصصا إلى التيار العام.

منذ ذلك الحين، قطعت الشركة الأمريكية شوطا أبعد حيث استثمرت في "ممفيس للحوم"، التي تعمل على تطوير لحوم يتم إعدادها في المختبر من خلايا الحيوانات. أما شركة كارجيل، بيت التداول الزراعي التي تعد أيضا من كبار موردي لحوم الأبقار في الولايات المتحدة، استثمرت أيضا في مجموعة اللحوم الخلوية، إلى جانب بيل جيتس وريتشارد برانسون.

تقول شركة كارجيل: "نحن نعلم أننا سوف نحتاج إلى جميع أشكال البروتينات على المائدة المستنبتة في المختبر، والنباتية، والحيوانية، والمناهج الجديدة الأخرى. استثمرنا في شركة ممفيس للحوم لأننا نعلم أنها ستكون عنصرا مكملا مهما في خيارات التقليدية الحالية في البروتينات".

كذلك استثمرت شركة التداول الزراعي في "بيوريس"، التي تصنع بروتين البازلاء المستخلص من أنصاف البازلاء الصفراء، و"كاليستا" التي تعمل في تصميم البروتينات القائمة على الميثان.

تهدف الشركات إلى الاستفادة من نهضة في أعداد "المرنين"، أي الأشخاص الذين يأكلون اللحوم والأسماك في مناسبات معينة، الذين حفزوا الطلب على البروتينات البديلة.

في الولايات المتحدة على سبيل المثال، توسعت مبيعات اللحوم النباتية في عام 2017 بنسبة 17 في المائة عن السنة التي قبلها، لتصل إلى 3.7 مليار دولار وفقا لاستبيان من "معهد الطعام الجيد".

توسعت اللحوم النباتية بنسبة 23 في المائة، على الرغم من أنها لا تزال سوقا صغيرة، حيث إنها تشكل 1 في المائة من إجمالي مبيعات اللحوم.

ساعدت روزي واردل على إطلاق "استثمار المخاطر والعوائد في حيوانات المزارع"، وهي شبكة استثمارية تنادي بالزراعة الحيوانية المستدامة.

ومنذ إطلاق الشبكة في نهاية عام 2015، تتمتع الآن بدعم 180 مستثمرا مؤسسيا لديهم أصول بقيمة تسعة تريليونات دولار.

وتقول: "النظام الحالي، بالشكل الذي هو عليه، مختل، فالأعمال كالمعتاد لا تصلح للعمل".