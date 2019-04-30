"الصندوق الصناعي" يطرح 5 برامج تحفيزية للاستثمار في القطاع

أعلن عبدالله البار من صندوق التنمية الصناعي، طرح خمسة برامج تحفيزية للاستثمار في القطاع الصناعي، بهدف أن يكون الصندوق المحرك الرئيس لقيادة التحول الصناعي في المملكة.

وأوضح البار خلال لقاء في غرفة جدة أمس، أن مخرجات استراتيجية الصندوق الجديدة تتمثل في توفر منتجات مالية وبرامج تمويلية مخصصة تلبي احتياجات المستثمر وتخدم مختلف القطاعات "الصناعة، الخدمات اللوجستية، التعدين، الطاقة" والمنتجات المالية "تمويل المشاريع، الاعتمادات المستندة، قرض متعدد الأغراض، تمويل الاستحواذ، تمويل رأسمال العمل" والبرامج المخصصة.

واستعرض البار البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق، تصدرها برنامج آفاق لدعم المنشأة الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وهو مبادرة تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة بتمويل يصل إلى 75 في المائة يصرف 30 في المائة من قيمة القرض كدفعة مقدمة على مدة سداد لا تقل عن ثمانية أعوام.

وذلك إضافة إلى مبادرة دعم رواد الأعمال بالتعاون مع حاضنات ومسرعات الأعمال "بادر"، إذ تعمل على تمويل يصل إلى 650 ألف ريال، وربط المشاريع الصناعية بشبكة المستثمرين، والحصول على الاستشارة ودراسة جدوى المشروع، مشيرا إلى أن الصندوق الصناعي، يقوم بتسجيل الطلب دون اشتراط الملاءة المالية.

كما تطرق إلى برنامج تنافسية لتوفير الدعم التحفيزي والتنموي لمساعدة المنشآت الصناعية في الوصول لدرجة عالية من التنافسية، وبرنامج التحول الرقمي الصناعي، وأخيرا برنامج توطين لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي.

وبين أن الصندوق يعمل على تمكين المستثمرين من تطوير الخدمات المقدمة بشكل فعال وهادف، وتخفيض مدة تقييم المشروع، وتقديم آلية جديدة لاحتساب واستقطاع التكاليف.