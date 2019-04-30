«كريدي سويس» يرفع أصول البنوك الأجنبية المرخصة في السعودية إلى 15.5 تريليون دولار

من المنتظر أن ترتفع قيمة أصول المصارف الأجنبية في السعودية بنسبة 5.3 في المائة، بعد الترخيص لبنك كريدي سويس السويسري لتصل إلى 15.5 تريليون دولار، مقابل 14.7 تريليون دولار قبل الترخيص له.

وأعلن محمد الجدعان وزير المالية المالية خلال مؤتمر تطوير القطاع المالي الأسبوع الماضي، حصول بنك كريدي سويس على ترخيص للعمل في السعودية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى أحدث بيانات مالية للبنوك وبيانات ستاندرد آند بورز، سيصبح بنك كريدي سويس سادس أكبر بنك أجنبي في السعودية، ويحتل المرتبة 40 بين أكبر بنوك العالم، وثاني أكبر البنوك السويسرية بعد بنك يو بي إس.

وحقق بنك كريدي سويس صافي ربح قيمته 749 مليون فرنك سويسري (734 مليون دولار) في الربع الأول من 2019، بذلك يكون البنك قد حقق خامس أرباح فصلية على التوالي بعد الانتهاء من إعادة هيكلة استغرقت ثلاث سنوات، كما حقق البنك في 2018 أرباحا تجاوزت ملياري دولار هي أول أرباح له منذ عام 2014 بعد أن كان يسجل خسائر.

وسيرتفع عدد البنوك الأجنبية المرخص لها في السعودية بعد الترخيص الجديد إلى 16 بنكا من 15 دولة، وتتوزع بين ستة بنوك خليجية، و10 أخرى أجنبية بينها بنك عربي هو المصرف العراقي للتجارة.

وتعد أربعة منها بين أكبر ثمانية بنوك في العالم من حيث الأصول، يتصدرها بنك الصين للصناعة والتجارة وهو أكبر بنك في العالم بأصول تتجاوز أربعة تريليونات دولار، ثم بنك طوكيو – ميتسوبيشي يو إف جي وهو أكبر بنك ياباني وخامس أكبر بنوك العالم بأصول قيمتها 2.8 تريليون دولار.

وجاء ثالثا بنك جي بي مورجان تشيز إن إيه بأصول تتجاوز 2.6 تريليون دولار وهو أكبر بنك أمريكي تضعه في المرتبة السادسة عالميا، ورابعا بنك بي إن بي باريبا الفرنسي الذي يحتل المرتبة التاسعة عالميا بأصول تبلغ 2.3 تريليون دولار، وبذلك فإن أكبر ثلاثة بنوك في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم لديها تراخيص عمل في السعودية.

ومن البنوك الأجنبية التي تعمل في السعودية أيضا، بنك دويتشه بنك الألماني وأصوله 1.54 تريليون دولار تضعه في المرتبة الـ17 عالميا وثاني أكبر بنوك أوروبا، يليه من حيث الأصول، سادسا بنك كريدي سويس بأصول 781.5 مليار دولار تضعه 41 عالميا.

يليه بنك ستاندرد تشارترد بأصول 689 مليار دولار في المرتبة 44 عالميا، ثم بنك قطر الوطني (221 مليار دولار)، بنك أبوظبي الأول (182 مليار دولار).

وذلك إضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني (128 مليار دولار)، بنك الكويت الوطني (86 مليار دولار)، بنك مسقط العماني (29 مليار دولار)، بنك الخليج الدولي البحريني (26 مليار دولار).

يأتي خلفها بنك باكستان الوطني بأصول (22 مليار دولار)، بنك البحرين الوطني (ثمانية مليارات دولار)، بنك تي سي زراعات بانكاسي التركي (مليارا دولار)، وأخيرا المصرف العراقي للتجارة (قرابة نصف مليار دولار) والمصرف حصل على الترخيص للعمل في السعودية فيما لم يبدأ نشاطه بعد.

ويعكس حرص أكبر بنوك العالم للحصول على تراخيص للعمل في السعودية، قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفرص التمويل الضخمة المتاحة والمتوقعة مستقبلا في ظل تزايد الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المشاريع الحالية والمستقبلية الضخمة ضمن "رؤية 2030".

* وحدة التقارير الاقتصادية

