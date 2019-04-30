تراجع المؤشر ناسداك الأمريكي اليوم الثلاثاء مع هبوط سهم ألفابت الشركة الأم لجوجل عقب إعلانها عن إيرادات دون التوقعات ونزول سهم أبل قبل إعلان نتائجها، لكن ستاندرد آند بورز 500 ارتفع إلى مستوى إغلاق قياسي جديد.
وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب خلال الشهر.
واليوم، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.11 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 26592.5 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.78 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 2945.81 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.09 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 8107.77 نقطة.
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- ناسداك يتراجع بعد هبوط ألفابت وستاندرد آند بورز يصعد لمستوى قياسي
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