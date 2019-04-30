مبادرة حكومية لتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي

دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية، مبادرة استراتيجية جديدة تتمثل في إنشاء أول مسرعة أعمال خاصة في السعودية بمشاركة 13 جهة حكومية تدعم وتستثمر في المشاريع الصناعية الناشئة.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المشاريع الصناعية الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تكون غير مستوفية للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الدعم المالي والاستشاري من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وبحسب المبادرة الجديدة، سيخصص "التنمية الصناعية" مسارا خاصا للمشاريع المقبولة في مسرعة المنشآت الصناعية، يتم من خلاله قبول طلبات القروض استثنائيا قبل استيفاء شرط الملاءة المالية لغرض دراستها وتقييم جدواها، وذلك لحين إكمال الإجراءات والمستندات القانونية والحصول على التمويل الاستثماري.

وضمن المرحلة الأولى من بدء عمل "مسرعة المنشآت الصناعية"، دشنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أول معسكر تدريبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعي لمدة عشرة أيام انتهى الخميس الماضي، بهدف تمكين المشاركين من الحصول على عديد من الخدمات والبرامج لإنجاح مشاريعهم في مرحلة التأسيس من خلال الحصول على التوجيه والتثقيف المكثف حيال كيفية إنشاء المشاريع الصناعية.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده القطاع الصناعي في السعودية حاليا من تحول هيكلي واضح وعملية تطور متلاحقة، وهو أحد القطاعات الرئيسة التي يعتمد عليها في الوقت الراهن لإحداث نقلة نوعية في "رؤية المملكة 2030" لتعزيز النهضة الاقتصادية، ودعم استراتيجية الدولة في جعل الصناعة خيارا استراتيجيا، ولتحويل البلاد من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا والتصنيع، وصولا إلى تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 20 في المائة بحلول 1441هــ.

وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصناعية دورا حيويا في هذا التحول من خلال حلولها المبتكرة وقدرتها على التكيف مع الاحتياجات المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار، لذلك تتجه السعودية بشكل حيوي وجاد نحو تعزيز تنافسية هذه المنشآت في القطاع الصناعي، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المقدمة لرواد ورائدات الأعمال، التي تهدف إلى تطوير أعمال هذه المنشآت، وزيادة فاعليتها في الاقتصاد الوطني.

وهنا أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم المعجل، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق ممكن وداعم لرواد الأعمال ليمكنهم من النجاح في مشاريعهم الصناعية لدورهم الرئيس في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ تجاوزت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 80 في المائة من القروض التي اعتمدها الصندوق العام الماضي.

وأوضح المعجل، أن معسكر المنشآت الصناعية التدريبي يأتي ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال، أحد مسارات برنامج "آفاق" الذي أطلقه الصندوق الصناعي لدعم تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يدعم هذا البرنامج رواد الأعمال الجدد في مختلف القطاعات الصناعية للبدء في مشاريعهم الصناعية ومساعدتهم في الحصول على تمويل الصندوق والتمويل الاستثماري، وذلك حسب اتفاقية صندوق التنمية الصناعية السعودي مع برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، ويقدم الدعم من مرحلة دراسة المشروع حتى مرحلة التشغيل والإنتاج.

وتتلخص مزايا هذا الدعم وفقا للمعجل، في قبول طلب القرض دون الحاجة إلى إثبات الملاءة المالية على أن يتم تغطيتها بعد الحصول على التمويل الاستثماري، والحصول على الاستشارات والدعم من خلال مسرعة المنشآت الصناعية، إضافة إلى الحصول على تمويل يصل إلى 650 ألف ريال لتغطية تكاليف ما قبل التشغيل ومقدم من قبل برنامج بادر، واعتماد قرض مشروط بالحصول على التمويل الاستثماري وفترة سماح تمتد إلى 24 شهرا، وذلك لإعطاء رواد الأعمال الوقت الكافي لإكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وتقديم الضمانات اللازمة للحصول على القرض.

من جهته قال لـ"الاقتصادية" أحمد القصير، مدير مسرعة المنشآت الصناعية في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، إن مسرعة المنشآت الصناعية تعد أول مسرعة أعمال في المملكة لتأهيل وتمكين المشاريع الصناعية الناشئة من خلال برنامج مكثف يبدأ بالمعكسر التدريبي، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المتقدمة للمعسكر بلغ نحو 300 مشروع من مختلف مناطق المملكة، حيث تأهل منها لدخول المعسكر 60 مشروعا في قطاعات استراتيجية كالتعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الواعدة.

وأضاف " يعد معسكر المنشآت الصناعية التدريبي الذي استمر لمدة عشرة أيام متتالية في العاصمة الرياض، إلزاميا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصناعية التي ترغب في الانضمام إلى مسرعة المنشآت الصناعية، حيث سيتم بعد الانتهاء من البرنامج الشامل والمجاني في هذا المعسكر، تأهيل المشاريع المختارة للانضمام إلى برنامج مسرعة المنشآت الصناعية، وذلك في حال تلبيتها عددا من المعايير بما ذلك الجدوى الاقتصادية للمشروع، وأن يكون نطاق المشروع من الصناعات الممولة من صندوق التنمية الصناعية، ووجود فرصة في السوق المستهدفة وميزة تنافسية للمشروع تمكنه من النمو وإضافة قيمة اقتصادية، على أن تكون الأولوية للمشاريع ذات القابلية للتصدير وعلى مستوى عال من الأتمتة".

ووفقا للقصير، فإنه جرى تصميم المعسكر التدريبي بهدف التصدي للتحديات التي تواجهها المشاريع الصناعية في مراحلها المبكرة، التي تتمثل في التخطيط وتأسيس نفسها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشاريع الصناعية في المملكة تواجه عدة تحديات من بينها إعداد دراسة جدوى تلبي متطلبات المشروع وامتلاكه ميزة تنافسية تمكنه من النمو وإضافة قيمة اقتصادية، إلى جانب فهم متطلبات جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة ومن ثم الحصول عليها في الوقت المناسب، وأخيرا تأمين رأس المال لإنشاء وتشغيل المصنع.

وأوضح القصير أن فعاليات المعسكر التدريبي أسهمت في تغطية هذه التحديات من خلال برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف ومركز على نماذج لدراسات جدوى المنشآت الصناعية، ومحاضرات وبرامج تدريب وورش عمل، وجلسات إرشادية يومية، التي قدمت من قبل مستشاري صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج بادر، إلى جانب مشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون 13 جهة وهيئة حكومية مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للاستثمار، "الجمارك السعودية"، هيئة تنمية الصادرات السعودية، وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، برنامج نساند من "سابك" والموجه لدعم وتنمية المحتوى المحلي وتطوير الأعمال، إلى جانب غرفة الرياض من خلال مجلس الغرف واللجان الصناعية برنامج مساند للمحتوى المحلي.

ولفت إلى أنه سيتم تسريع المشاريع الصناعية المتأهلة لمسرعة المنشآت الصناعية على مدى خمسة أشهر ونصف الشهر من قبل المسرعة، ودعمها بعديد من الخدمات الاستشارية والبرامج المكثفة من أجل نجاحها في المراحل الأولى من التأسيس، إذ تشمل تلك الخدمات استكمال دراسات الجدوى، والحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة، والتدريب وورش العمل، ومكاتب للعمل، والإرشاد الاستراتيجي، والدعم القانوني، وعديدا من الامتيازات والمميزات الأخرى، كما ستعمل المسرعة في الوقت ذاته على مساعدة الشركات على تأمين التمويل المطلوب من خلال المستثمرين أو الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل بنك التنمية الاجتماعية".