السفيرة السعودية لدى أمريكا والربيعة يبحثان الشؤون الإنسانية والإغاثية

التقي الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى أمريكا وذلك في مقر المركز بالرياض اليوم. واستعرض الربيعة البرامج الإنسانية التي يقوم بها المركز وإسهاماته المتعددة في مختلف دول العالم التي وصلت إلى الآن 44 دولة أبرزها اليمن. وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية. وأبدت الأميرة ريما بنت بندر سعادتها بالآداء المهني الفعال لمركز الملك سلمان للإغاثة ومساعداته التي شملت دول عديدة حول العالم.