"أسمنت أم القرى" تربح 21 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 111%

ارتفع صافي الربح لشركة أسمنت أم القرى بنسبة 111% إلى 21 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 10 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2017. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.39 ريال مقابل 0.18 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويرجع سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى إرتفاع قيمة المبيعات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع وإرتفاع كمية المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق. وإنخفاض المصروفات العمومية والإدارية وإنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وكذلك إنخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بالإضافة إلى إرتفاع مخصص الزكاة خلال الربع السابق .