"أسمنت السعودية" تربح 132 مليون ريال خلال الربع الأول بانخفاض 7%

انخفض صافي الربح لشركة أسمنت السعودية إلى 132 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 142 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2017 بانخفاض بنسبة 7%. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.87 ريال مقابل 0.93 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع مصاريف البيع و التسويق وارتفاع المصاريف الادارية و العمومية وارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات.