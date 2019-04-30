قطاع الهواتف بـ"ال جي" يتكبد خسائر للربع الثامن على التوالي

أعلنت شركة ال جي الكورية الجنوبية تكبد قطاعها للهواتف المحمولة خسائر للربع الثامن على التوالي.

وخسر القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 203.5مليار وون (174.4مليون دولار).

أوضحت الشركة أن الخسائر ترجع إلى انخفاض الطلب العالمي على الهواتف المحمولة وتوسع استراتيجيات الشركات الصينية المنافسة.

قالت شركة ال جي، ثاني أكبر شركة في العالم للتلفزيونات بعد سامسونج، إن أرباحها التشغيلية لكامل أعمالها تراجعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 20.8% لتصل إلى 578 مليار وون خلال الربع الأول.

ويشار إلى أن ال جي امتلكت حصة تقدر بـ 3 % في سوق الهواتف الذكية العالمي فيما يتعلق بالشحنات العام الماضي. وتعتزم الشركة طرح الهواتف التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر.