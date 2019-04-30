سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا عند مستوى 9304 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 27.70 نقطة ليقفل عند مستوى 9304.20 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 216 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الخليجية العامة وأسمنت اليمامة وأسمنت أم القرى وأسواق المزرعة والمعمر للمعلومات الأكثر ارتفاعا أما أسهم متلايف العربي والدرع العربي ووقت اللياقة والجزيرة وميفك ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.12% و 3.47%. فيما كانت أسهم الإنماء والراجحي ودار الأركان وزين وكيان الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم الراجحي وسابك والإنماء والأهلي والاتصالات الأكثر نشاطا بالقيمة.