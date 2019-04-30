محكمة أوروبية تؤيد آلية تسوية المنازعات المدرجة في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

قضت محكمة أوروبية اليوم الثلاثاء بأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي مع كندا متوائمة مع قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالطريقة التى تقضي بها لتسوية المنازعات .

ويتعلق الحكم، الذي يعد ملزما، بتسوية توصلت إليها بلجيكا مقابل دعم الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة عام 2016 حيث تدخلت محكمة العدل الأوروبية من أجل إصدار قرار بشأن قانونية بنود الاتفاقية بشأن حسم الخلافات بين الدول والمستثمرين.

وكان إقليم والونيا، الذي يتحدث سكانه اللغة الفرنسية، في بلجيكا، قد عارض توقيع الاتفاقية، وعلق التوقيع لعدة أيام في ظل مخاوف من أن البنود المتعلقة بالتحكيم بين المستثمرين سوف تعطى صلاحيات غير مناسبة للشركات.

ووفقا للاتفاقية، فانه سوف يتم تشكيل نظام قضائي لحل مثل هذه الخلافات. وحذرت بلجيكا من أن ذلك قد ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي ويخالف سلطة محكمة العدل الأوروبية.

وقالت المحكمة إن سلطة هذه الأنظمة القضائية مختصة فقط بالاتفاق التجاري نفسه، لحل مثل هذه القضايا مثل كيفية تعويض المستثمرين في حال خرق اتفاقية.

وأضافت المحكمة أن هذه السلطة لا تمتد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وتشمل المحكمة.