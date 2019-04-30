نمو متواضع في أرباح بنوك الصين الخمسة الكبيرة

شهدت أكبر خمسة بنوك صينية مملوكة للدولة نموا متواضعا في الأرباح الفصلية حيث دفعها صناع السياسات لزيادة الإقراض، لكن النتائج ظلت دون التوقعات في ظل استمرار تأثير تباطؤ اقتصادي.

ونما صافي ربح البنوك الخمسة الكبرى بالبلاد، وفي مقدمتها البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكثر من أربعة بالمئة عنه قبل عام في ربع السنة من يناير إلى مارس .

تأتي المكاسب في أعقاب ربع رابع مخيب للآمال في 2018 عندما سجلت أربعة من البنوك الخمسة أضعف نمو في الأرباح في أكثر من عامين مع تباطؤ نشاط الشركات بينما زادت البنوك بشكل كبير مخصصات تغطية القروض اليئة.

لكن بيانات مارس آذار تشير إلى أن الاقتصاد ربما بدأ ينهض من كبوته، مدعوما بإجراءات تحفيزية مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وتخفيضات هائلة في ضرائب الشركات.

وأعلن البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك تجاري في العالم من حيث الأصول، أمس الاثنين عن زيادة 4.1 بالمئة في الربح ليصل إلى 82.01 مليار يوان (12.17 مليار دولار) في أسرع نمو للربع الأول منذ 2014.

وسجل بنك الاتصالات، خامس أكبر بنوك الصين، أسرع نمو فصلي له في خمس سنوات بارتفاع 4.9 بالمئة إلى 21.07 مليار يوان.

وكان المحللون يتوقعون أن يحقق البنكان نموا في الأرباح عند 4.3 بالمئة و5.2 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت معدلات القروض المتعثرة لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الاتصالات والبنك الزراعي الصيني، واستقرت دون تغير يذكر لدى بنك التعمير الصيني وبنك الصين.