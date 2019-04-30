الذهب يصعد مع تضرر الأسهم الآسيوية بفعل بيانات صينية مخيبة للآمال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات ضعيفة لنشاط المصانع الصينية الأسهم الآسيوية للانخفاض، مما جدد المخاوف إزاء سلامة الاقتصاد العالمي.

ويرقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ اليوم لاستقاء المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1283.44 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة أيضا لتسجل 1285.3 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.95 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 897.25 دولار.

في المقابل، انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1365.50 دولار للأوقية. وهوى المعدن أكثر من سبعة بالمئة إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1261.50 دولار أمس الاثنين.