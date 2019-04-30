الشيخ الشثري يزور معرض «مدن دمرها الإرهاب»

زار الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، معرض "مدن دمرها الإرهاب" واطلع على ما يحتوي عليه من صور وفيديوهات ومقتنيات تحكي المأساة التي عاشتها مواقع ثقافية عربية بسبب الإرهاب والتطرف. ووقف خلال زيارته على بقايا الآثار الحضارية لمواقع شهيرة تعرضت للتدمير على يد الجماعات الإرهابية.

ويقام المعرض في المتحف الوطني في الرياض بتنظيم من وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس، ويستمر في استقبال الزوار حتى 18 أيار (مايو) المقبل.

ويقدم المعرض رحلة افتراضية إلى مواقع ثقافية في العراق وسورية وليبيا تلاشت بفعل الإرهاب، وذلك بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على هذه المواقع الثقافية والأثرية وحمايتها من أي تهديد.