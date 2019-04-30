تجمع طبي سعودي لمناقشه طرق الحفاظ على خصوبة مرضى السرطان

يناقش تجمع طبي سعودي طرق الحفاظ على خصوبة مرضى السرطان، ومنحهم الأمل في الإنجاب من الجنسين بعد صدور فتوى تجيز تجميد المبيض وأنسجته، و البويضات للمحتاجين لذلك، من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في السعودية .

و صرح الدكتور حمد بن علي الصفيان رئيس الملتقى السعودي للحفاظ على الخصوبة بأن الملتقى بصدد التقدم بطلب لإجازة تجميد الحيوانات المنوية وأنسجة الخصية ليستفيد منه مرضى السرطان من الذكور.

وأوضح الدكتور الصفيان أن تجميد البويضات أو الحيوانات المنوية يعطى فرصة لمرضى السرطان من الجنسين لإنجاب أطفال أصحاء من تأثير العلاج الإشعاعي الذي يتعرض له مريض السرطان. ويتم تجميد النطف والبويضات قبل البدء في العلاج الكيماوي و يستفيد منه المريض أو المريضة بعد الشفاء بإذن الله، عند الرغبة في الإنجاب ويعطي نسب نجاح عالية جدا ويكون الحمل كالطبيعي، بحسب الصفيان.

وكان عدد من الأطباء والطبيبات السعوديين في مختلف التخصصات في علاج العقم والأورام السرطانية قد كونوا تجمعا باسم الملتقى السعودي للحفاظ على الخصوبة OCSA للتوعية بضرورة تجميد المبيض والأنسجة والبويضات والخصية والحيوانات المنوية لمرضى ومريضات السرطان لتحقيق حلم الإنجاب بعد الشفاء.