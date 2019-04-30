صندوق النفقة يستقبل طلبات المستحقين رسميا

وجه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة ببدء استقبال الصندوق لطلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.
وأكد الصندوق في بيان صحافي صدر أمس، أن إطلاقه جاء لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، وأنه بدأ من الأحد الماضي استقبال الطلبات للمرحله الأولى (النفقة الدائمة) وهي لمن صدر له حكم نهائي مكتسب القطعية، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
وأبان أن المرحلة الثانية، النفقة المؤقتة وهي لمن صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، مختوم بخاتم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وستنطلق هذه المرحلة خلال النصف الثاني من السنة المالية 1440/ 1441 هـ، أما المرحلة الثالثة فستشمل صرف النفقة العاجلة وهي لمن تقدم بدعوى طلب نفقة في محكمة الأحوال الشخصية، وما زالت دعواه تحت النظر، وستنطلق هذه المرحلة خلال السنة المالية 1441/ 1442 هـ.
وبين الصندوق أن المستفيدين من المرحلة الأولى يجب أن يكون لديهم حكم نهائي مكتسب القطعية -مصادق عليه من محكمة الاستئناف- ويكون الحكم النهائي صادرا بعد 24 ربيع الآخر 1440هـ، ويجب على طالب النفقة قبل تسجيل طلبه التقدم أولا لقضاء التنفيذ، وأن تمر المدة النظامية لتبليغ المنفذ ضده، وأن المنفذ ضده لم ينفذ الحكم لغير عذر الإعسار.
يذكر أن صندوق النفقة، أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.
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