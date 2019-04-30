تراجع الثقة في منطقة اليورو للشهر العاشر وسط تشاؤم بشأن الصناعات التحويلية والتجزئة

تراجعت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في نيسان (أبريل) الجاري، مع تنامي تشاؤم المديرين في قطاعي الصناعات التحويلية والتجزئة.

وقالت المفوضية الأوروبية أمس، إن الثقة تراجعت إلى 104 نقاط في نيسان (أبريل) من 105.6 في آذار (مارس) الماضي، مسجلة أقل مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2016.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تراجعا أقل من ذلك إلى 105 نقاط.

ويقدم المسح دليلا جديدا على انحسار الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا في مطلع 2019 بعد نمو متواضع فحسب بلغ 0.2 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في الربعين الثالث والرابع من 2018.

ويصدر تقدير أولي لنمو الربع الأول اليوم، ويشير متوسط التوقعات إلى نمو 0.3 في المائة.

وتراجعت الثقة في القطاع الصناعي للشهر الخامس على التوالي إلى (- 4.1 ) نقطة في نيسان (أبريل) الجاري، من (- 1.6) في آذار (مارس) الماضي، بينما كانت توقعات السوق أعلى بكثير عند (- 2.0).

وتدهورت المعنويات إزاء توقعات الإنتاج وطلبيات التوريد الحالية ومخزونات المنتجات تامة الصنع.

في المقابل، استقرت الثقة في قطاع الخدمات، المساهم بثلثي الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو، دون تغير عند 11.5 نقطة في نيسان (أبريل) الجاري، بينما كان من المتوقع انخفاضها إلى 11.1.

وتراجعت ثقة المستهلكين إلى (- 7.9) نقطة في نيسان (أبريل) الجاري، من (- 7.2) في آذار (مارس) الماضي، في حين انخفضت الثقة في قطاع تجارة التجزئة إلى (- 1.1) من 0.3.

وعلى صعيد الدول الرئيسة، تراجعت الثقة الاقتصادية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لكنها تحسنت في هولندا.

وتراجع مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد على الكشف عن مرحلة الدورة الاقتصادية، إلى 0.42 نقطة في نيسان (أبريل) الجاري، من 0.54 في آذار (مارس) الماضي لينزل عن متوسط التوقعات في استطلاع "رويترز" البالغ 0.49. وتلك أدنى قراءة منذ آب (أغسطس) 2016.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن معدلات البطالة تفاوتت بصورة كبيرة داخل مناطق الاتحاد الأوروبي عام 2018، لتراوح من نسب ضئيلة إلى نحو ثلث القوى العاملة.

وتصدرت ألمانيا وجمهورية التشيك قائمة الدول ذات معدلات البطالة شديدة الانخفاض، بمعدلات تراوح بين 1 و2 في المائة.

لكن 30 منطقة سجلت معدلات بطالة بـ13.8 في المائة على الأقل، وهو ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي: 12 منها في اليونان وثمان في إسبانيا وخمس في فرنسا وإيطاليا.

وسجلت براغ أدنى معدل، حيث وصل إلى 1.3 في المائة، بينما سجلت جزيرة مايوت، التابعة لفرنسا في المحيط الهندي، المعدل الأعلى بـ35.1 في المائة.

وبشكل عام، لفت المكتب إلى وجود اتجاه لانخفاض البطالة. وشهدت أكثر من 80 في المائة من المناطق انخفاض معدلات البطالة، ونحو 60 في المائة شهدت تراجعا بما لا يقل عن 0.5 في المائة. لكن بطالة الشباب والبطالة طويلة الأجل لا تزال على حالها في بعض المناطق. وسجل متوسط البطالة في صفوف صغار العاملين، في المرحلة العمرية من 15 إلى 24 عاما، 15.2 في المائة. إلا أن أكثر من 80 في المائة من المناطق سجلت معدلات تعادل ضعف المستوى الإجمالي للبطالة.