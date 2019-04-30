صندوق النقد الدولي يجاهد لإزالة شكوك أمريكا

في فندق جميل يقع وسط مانهاتن في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، تبادل كل من كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، وستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، التحيات والتكريم خلال حفل خيري.

أعلن منوشين موافقة مدوية على قيادة السيدة لاجارد للصندوق، التي مضى عليها الآن أكثر من سبع سنوات، بينما كان يلقي الخطاب الرئيس دعما لمؤسسة يقودها الحاخام آرثر شناير.

بادلته السيدة لاجادرد الحديث، قائلة إنها طورت "علاقة غير عادية" مع منوشين خلال الشهور الـ17 الماضية حيث كان يستمع إليهما كبار التنفيذيين في بورصة وول ستريت بدءا من ستيفن شوارزمان من شركة بلاكستون وصولا إلى بريان مونيهان من بنك أوف أميركا.

كان هناك سبب واضح للاعتقاد بأن هذا اللطف في التعامل حقيقي.

في الأشهر الأخيرة قدمت الولايات المتحدة الدعم لأكبر قرض يقدمه صندوق النقد الدولي في التاريخ، وهو حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين، في محاولة لإحلال الاستقرار في هذا البلد المثقل تحت أعباء الديون في أمريكا اللاتينية.

بعد فشل الجهود الأولية في طمأنة الأسواق، رفع إجمالي المبلغ المقدم إلى 57 مليار دولار في اليوم الذي كانت فيه مناسبة عشاء الحاخام شناير بموافقة واشنطن على ذلك.

مع ذلك، السؤال الذي يجري تداوله داخل الصندوق الآن، هو ما إذا كان حماس إدارة ترمب إزاء تقديم صندوق النقد الدولي لهذا القرض إلى الأرجنتين، سوف يتحول إلى التزام أعمق سيشهد في نهاية المطاف الالتزام بتقديم مزيد من أموال دافعي الضرائب في أمريكا إلى هذه المؤسسة.

من المقرر أن يشرع صندوق النقد الدولي في حملة كبيرة لجمع الأموال من تلقاء نفسه، لتعزيز موارده المالية وهذا يمثل تحديا كبيرا لرمز العقيدة الاقتصادية العالمية في عصر الشعبوية المتزايدة، ووسط صراع بين أكبر قوتين في العالم.

سيتم إرساء بعض الأسس المبكرة في بالي في إندونيسيا حيث يعقد الصندوق اجتماعاته السنوية جنبا إلى جنب مع البنك الدولي.

على الرغم من الكلمات الحميمة التي ألقاها منوشين، إلا أنه ليس هناك أي ضمان أن إدارة ترمب التي صرحت بشدة عن تشككها في التعددية السياسية حول كل شيء، بدءا من محاكمة مجرمي الحرب ووصولا إلى تسوية النزاعات التجارية ستستمر بالمستوى نفسه من التمويل أو بمستوى أفضل.

البلدان الأخرى بما فيها البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنتظر أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى من أجل التعبير عن مواقفها.

في الوقت نفسه، عملت الحرب الاقتصادية الباردة الجارية الآن بين واشنطن وبكين على تعقيد الصورة بشكل أكبر، بينما يجري الطرفان الأساسيان في الاقتصاد العالمي تقييما، فيما إذا كان تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي سيصب في مصلحتهما أو سيضر بهما.

النتيجة هي أن نجاح الحملة التي تشنها السيدة لاجارد يحوطه جانب كبير من اللبس، مع احتمالية التعرض لآثار عميقة ليس بالنسبة إلى الصندوق فحسب، بل أيضاً للاقتصاد العالمي.

يقول دوجلاس ريديكر، الممثل الأمريكي الأسبق في مجلس إدارة الصندوق ومؤسس هيئة استراتيجيات رأس المال الدولية، هيئة استشارات مقرها واشنطن: "قضية الموارد معرضة لخطر أن تصبح مسألة وجودية بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي.

الصندوق لن يكون بالضرورة مقيدا في قدرته على تقديم القروض في الأجل القريب، لكنه قد يعاني في لعب هذا الدور الذي اضطلع به بشكل تقليدي، الذي يتمثل في التأكد من أنه مقرض الملاذ الأخير".

صندوق النقد الدولي مؤسسة ربحية لا توزع المساعدات بشكل صريح، بل ترفق شروطا مالية ونقدية وغير ذلك بالقروض التي تقدمها أحيانا بشكل مثير للجدل، كما هو الحال مع اليونان، وذلك من أجل ضمان قدرته على استعادة أمواله.

الصندوق لا يواجه انقباضا نقديا وشيكا، فلديه نحو تريليون دولار من الموارد للتعامل مع أي ضائقة مالية جديدة، يمكن أن تحدث في أنحاء العالم.

أقل من نصف هذا المبلغ، نحو 450 مليار دولار يأتي من موارده الدائمة المستندة إلى "الحصة المقررة"، التي يجري الحصول عليها من بلدان استنادا إلى حجم اقتصادها، وتظهر في تمثيلها بحسب وزنها النسبي في مجلس إدارة الصندوق.

أكثر البلدان نفوذا، بما فيها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، لديها مقاعد منفردة، فيما ينبغي على البلدان الأخرى التشارك مع دول مشابهة لها جغرافيا واقتصاديا.

تأتي بقية المبالغ من ترتيبات الاقتراض الخاصة مع بلدان منفردة، ومجموعات من البلدان التي من المقرر أن تنتهي بين عامي 2019 و2022.

يمكن لخزائن الصندوق أن تنفد بشكل لا يستهان به ما لم يتم تجديدها.

ومصدر القلق بالنسبة إلى الصندوق هو أن المعارضة السياسية يمكن أن تتسبب في إحباط أو تأخير تلك التحويلات، لذلك فإن الرهان الأكثر أمانا قد يكون في تجديد الاحتياطات الدائمة لدى الصندوق، في الوقت الذي لا تزال فيه الظروف جيدة في الاقتصاد العالمي.

يقول ديفيد ليبتون، النائب الأول للعضو المنتدب في صندوق النقد الدولي: "في الوقت الذي يصبح فيه عالمنا متعدد الأقطاب بشكل متزايد، يصبح نطاق سياسات البلدان للرد على الأزمات أكثر تقييدا، وسيكون الصندوق هو المؤسسة التي لا يمكن الاستغناء عنها".

في الوقت الذي تكون فيه ترسانة الصندوق، ولربما ستبقى كذلك دائما، صغيرة جدا على نحو لا يمكِّنها بمفردها التصدي للعدوى المالية الهائلة، يقول أنصار الصندوق إن هناك كثيرا من السيناريوهات المحتملة التي سيكون فيها الصندوق أساسيا.

إن كان هناك احتمال لحدوث ركود وأزمة مالية خلال السنوات المقبلة، ربما سيواجه مسؤولو البنوك المركزية معاناة في العثور على خطط علاجية نقدية بالنطاق نفسه الذي تم في أعقاب الأزمة المالية، عندما ضخوا السيولة إلى النظام بإجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.

مستويات المديونية المرتفعة في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ربما تعني أن هناك مجالا أقل لتقديم التحفيز من المالية العامة.

اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بعمليات إنقاذ المصارف لم يتم اختبارها بعد، ويمكن أن تعاني بسبب ضعف الدعم السياسي المقدم لها، ما يؤدي إلى إيجاد فوضى في الأسواق.

في بيان مقدم إلى صحيفة فايننشيال تايمز ترك متحدث رسمي باسم وزارة الخزانة الأمريكية الباب مفتوحا أمام تقديم إسهامات جديدة محتملة من أمريكا إلى صندوق النقد الدولي.

وقال إنه في حين أن "المستوى الحالي" للتمويل "كاف تماما"، إلا أن الولايات المتحدة ترى أنه ستكون هناك حاجة إلى إجراء "تقييم حذر للتأكد من أن الصندوق لديه أموال كافية لتحقيق المهمة التي يضطلع بها" في الوقت الذي تبدأ فيه الموارد في التضاؤل.

الترتيبات الجديدة للاقتراض، وهي مجموعة منفردة من الأموال يجري جمعها من إسهامات البلدان المختلفة هي الخط الثاني لتمويل الصندوق بعد الحصص المقررة.

ومن المقرر أن تنتهي في عام 2022. وتنتهي ترتيبات الاقتراض الثنائية في عام 2019، ويمكن تمديدها لسنة أخرى بعد موافقة المقرضين.

أما ترتيبات الاقتراض لتقديم مجموعة واحدة من الأموال، الخط الثاني من تمويل الصندوق، فتنتهي عام 2022.

يشير المتفائلون إلى قرار مفاجئ اتخذته إدارة ترمب في نيسان (أبريل) الجاري، لتقديم دعم بقيمة 13 مليار دولار تعزيزا لموارد البنك الدولي، في انتصار لرئيسه السابق جيم يونج كيم، على أنه فأل حسن.

وافق البنك الدولي على كبح جماح التكاليف، بما في ذلك رواتب الموظفين، من أجل حشد الدعم الأمريكي وهو نموذج من المرجح أنه لابد من مطابقته مع أي صفقة يتم إبرامها مع صندوق النقد الدولي.

كذلك دعمت الولايات المتحدة تدخلات الصندوق في أوكرانيا ومصر، إضافة إلى العمل على مراقبة العملات وتقديم الدعم الفني في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إشارة إلى أنها ترى أن هناك قيمة في صندوق النقد الدولي، خارج إطار الإنقاذ المقدم إلى الأرجنتين.

يقول أحد كبار موظفي صندوق النقد الدولي: "ليس بالضرورة أن يمضي المساهمون قدما بمسافات كبيرة فوق الحد، لأن لديهم القيود السياسية الخاصة بهم. على أنه بالنسبة إلى الوضع الحالي للأسواق الناشئة، أعتقد أن الجولة الجديدة من التمويل آخذة في اكتساب الزخم".

مع ذلك، أن تجرجر الولايات المتحدة أذيالها يظل هو السيناريو المعقول وحتى المرجح، خاصة مع عدم وجود أي أزمة فورية واسعة النطاق للتعامل معها.

الدلالة على وجود متاعب في الأسواق الناشئة، بل حتى في الاقتصادات المتقدمة مثل إيطاليا حيث الحكومة الجديدة عازمة على تحدي قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالانضباط المالي، استثار موجة بيع كبيرة للسندات الإيطالية لم تكن كافية لإيجاد شعور بالإلحاح إزاء هذه القضية.

في الوقت الذي أشاد فيه منوشين بالسيدة لاجارد وشجع عملية إنقاذ الأرجنتين، لا تزال هناك شكوك حول الصندوق بين صفوف كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، بمن فيهم ديفيد مالباس، وكيل الوزارة للشؤون الدولية، (رئيس البنك الدولي حالياً).

وقد سبق أن طالب آدم ليريك، الذي عُيِّن ليشغل منصب الممثل الأمريكي مؤقتاً في مجلس إدارة الصندوق، بأن يتجنب الصندوق التورط في برامج معقدة لسنوات متعددة.

وحتى لو كانوا من المؤيدين المتشددين في مجلسي الأمن القومي والاقتصادي في البيت الأبيض، الذين يزدرون التعددية السياسية ويعتبرونها خسارة في السيادة يمكن أن يشكلوا عقبة إضافية، ناهيك عن المشرعين الجمهوريين المتشددين في الكونجرس.

الزيادة السابقة في حصة صندوق النقد الدولي بتشجيع ودعم من إدارة أوباما التي زادت من التزام أمريكا الدائم نحو الصندوق لتصل إلى نحو 115 مليار دولار تم إلغاؤها أخيرا من خلال الكونجرس عام 2016، بعد تأخير لمدة نصف عقد.

يقول كلاي لوري، وكيل سابق لوزارة الخزانة الأمريكية يعمل الآن عضوا منتدبا مع هيئة روك كريك العالمية للمستشارين، وهي هيئة استشارات في واشنطن: "سيتعين على صندوق النقد الدولي تقديم حجة قوية جدا. هذا جدل صعب جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ستكون هناك ضغوط سياسية داخل الإدارة ومع الكونجرس، لا أعتقد أنهم اقتربوا من موقف يشعرون فيه كما لو أن هناك حاجة إلى زيادة الحصة النسبية".

أحد العوامل التي تحبط الدعم الأمريكي المقدم لتعزيز الاحتياطات الدائمة لصندوق النقد الدولي هو القلق إزاء إمكانية تمييع حصصها في التصويت في مجلس الإدارة، التي تبلغ 16.5 في المائة وتجري مراجعتها في كل جولة لجمع الأموال. من المحتم أن تشهد الصين اعترافا بنمو اقتصادها وزيادة في نفوذها من حصة تصويتها الحالية التي تصل إلى أعلى من 6 في المائة بقليل في وقت تعتبر فيه إدارة ترمب بكين المنافس الاستراتيجي والاقتصادي الرئيس لأمريكا.

يقول البعض إن انسحاب الولايات المتحدة من الصندوق، سيؤدي ببساطة إلى فتح المجال أمام الصين لتطوير آليات تمويل بديلة لتقديم المساعدات للبلدان المتعَبة، ليس في آسيا فحسب، بل في كل أنحاء البلدان النامية.

تقول آنا جيلبيرن من كلية الحقوق في جامعة جورج تاون ومعهد بيترسون مركز فكري متخصص في السياسة الاقتصادية: "من المؤكد أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة التي تملك فيها الولايات المتحدة حتى الآن النفوذ الأعظم.

من المنظور الفج السياسي والذرائعي والواقعي، يتعين عليك التساؤل عما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة التشجيع على تشكيل نماذج سياسة إقليمية متنافسة وتنميتها، في الوقت الذي لا يكون لها أي رأي، أو حتى رأي محدود".

في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة وغيرها من اقتصادات مجموعة السبع ضغوطا كبيرة على بكين، لتقديم مزيد من الشفافية حول نوايا التمويل لديها من خلال مبادرة الحزام والطريق، في بلدان تراوح بين جمهورية الكونغو وصولا إلى فنزويلا وباكستان. قد تنجح هذه الجهود في سياق حملة إعادة تمويل ضخمة لصندوق النقد الدولي، من شأنها منح بكين مزيدا من الأهمية.

ثمة بطاقة حرة وهي موقف الاتحاد الأوروبي من تمويل صندوق النقد الدولي.

تقليديا، من المؤكد أن تفقد بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي من كبار الداعمين للصندوق، نفوذها في حال أي زيادة للحصة النسبية بسبب اقتصاداتها التي تنمو ببطء.

علاوة على ذلك يمكن أن تتراجع الرغبة لديهم في الحصول على مزيد من القروض من الصندوق بسبب وجود آلية الاستقرار الأوروبية، وهو صندوق إنقاذ منطقة اليورو، في أعقاب أزمة الديون السيادية.

ينظر البعض إلى الصندوق على أنه منافس محتمل لصندوق النقد الدولي.

أي خطوة من جانب إدارة ترمب لخفض قدرة صندوق النقد الدولي على التدخل في الاقتصادات المتقدمة كشرط لتقديم الدعم، من شأنها أن تزيد تعقيد الأمور بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

حتى المدافعون المتحمسون عن صندوق النقد الدولي يقولون إن السيدة لاجارد تواجه مهمة شاقة، في الوقت الذي تحاول فيه إتمام هذه الجولة من جمع الأموال بحلول العام المقبل.

كتب مارك سوبيل، رئيس مجلس إدارة مركز أومفيف الفكري، في ورقة بحثية نشرت الشهر الماضي: "لدى الصندوق مجال ضئيل للمناورة. ويطرح الصندوق الحوار حول الموارد ضمن جدول الأعمال مرة أخرى.

ومن شأنه أن يفضل زيادة كبيرة، لكن كبار المساهمين يميلون إلى عدم فعل شيء يذكر، هذا إن فعلوا أي شيء".

يقول أحد المسؤولين في واشنطن ممن يتعقبون الجهود التي يبذلها الصندوق في جمع الأموال، إن نجاحه ربما يعتمد على قدرة السيدة لاجارد على إقناع ترمب مباشرة. يقول المسؤول الرسمي: "باتباع الإجراءات الطبيعية، ربما لن يكون هناك إنجاز أبدا. الوسيلة لإنجاز ذلك هي في عقد السيدة لاجارد محادثات مباشرة مع الرئيس، وهذا ربما يساعد في تغيير الأمور".

وماذا لو فشلت تلك الجهود؟ "إنها حملة تخويف نوعا ما. عندما يتم تطبيق الفكرة عمليا، سيتم العثور على المال".