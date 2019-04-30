اتفاقية بين «أرامكو» و«هيئة الاستثمار» لتمكين البيئة الاستثمارية

وقعت شركة أرامكو والهيئة العامة للاستثمار، أمس، مذكرة تفاهم بهدف تمكين البيئة الاستثمارية في المملكة، ودعم وتسويق الاستثمارات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة العامة للاستثمار المحافظ المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، فيما وقعها من جانب "أرامكو" المهندس أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والمشاركة في توطين السلع والخدمات من خلال تسويق الفرص الاستثمارية، واستقطاب الاستثمارات ذات العلاقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات المرتبطة بها.

كما تهدف إلى التعاون في تقديم ورش عمل مشتركة للتعريف بهذه الفرص، وفتح قناة للتواصل من أجل تسريع عملية الحصول على الرخص الاستثمارية، والتنسيق لتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات بما يسهم في دعم أهداف برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) لرفع نسبة المحتوى المحلي في السلع والخدمات.

وقال المهندس أحمد السعدي "تعزز هذه المذكرة جهود "أرامكو" في تطوير الاستثمارات داخل المملكة، التي ترفد الاقتصاد الوطني من خلال مزيد من الجهود الاستثمارية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، الذي يتمتع بفرص نمو واعدة ومتعددة".

وأضاف السعدي أن خطط الشركة الاستراتيجية ترتكز على التوسع في أعمال الطاقة والبتروكيماويات، وتحديدا في أنشطة رئيسة مثل التكرير والمعالجة والتسويق والصناعات المساندة، الأمر الذي يرفع إمكانات المحتوى المحلي ويوفر كثيرا من الفرص المبتكرة، كما هو في برنامج (اكتفاء)، الذي يدعم تنمية قطاعات جديدة وصناعات ناشئة، في سلسلة الإمدادات من داخل المملكة وخارجها. ولـ"أرامكو السعودية" أوجه تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث تشارك بشكل منتظم في الفعاليات، التي تنظمها الهيئة تحت شعار "استثمر في السعودية" في إطار تعاون وجهد مشترك لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.