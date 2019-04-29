مستوى قياسي مرتفع لستاندرد اند بورز بفضل بيانات إنفاق المستهلكين

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر أيلول اليوم الاثنين، مدعوما ببيانات قوية لإنفاق المستهلكين ونتائج شركات إيجابية بدرجة كبيرة مما ساعد على استعادة ثقة المستثمرين في موجة صعود مستمرة منذ عشر سنوات.

واجتاز المؤشر القياسي مستوى 2940.91 نقطة الذي سجله في 21 سبتمبر أيلول، بعد يوم من تسجيل مستوى قياسي مرتفع آخر.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 4.92 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة ليصل إلى 26548.25 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 1.36 نقطة أو 0.05 بالمئة مسجلا 2941.24 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 7.17 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 8153.57 نقطة.