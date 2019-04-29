"الواحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك العربي الوطني بقيمة 124 مليون ريال

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربى الوطني بقيمة 124.44مليون ريال حيث تمتد فترة التمويل من 29-04-2019 الى 28-02-2020 وذلك لشراء واستيراد المواد الخام وذلك لتمويل راس المال العامل وشراء الالات والمعدات.

وقالت الشركة إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات، كما إنه لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية. وتم تجديد حد تمويل الاعتمادات والتمويلات قصيرة الاجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 70.000.000 ريال. كما تم تجديد وتخفيض حد تمويل تسهيلات تمويل شراء الالات والمعدات من 74.132.000 ريال إلى 54.449.000 ريال نتيجة السدادات.