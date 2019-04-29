"الصحراء" تنشر تعميم بشأن صفقة الاتحاد التجاري المتكافئ مع "سبكيم"

أعلنت شركة الصحراء عن نشرها لتعميم مجلس الإدارة لمساهمي شركة الصحراء المعد وفقا لمتطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية والذي يتضمن رأي مجلس إدارة الشركة بشأن العرض المقدم من شركة سبكيم فيما يخص الصفقة (تعميم مساهمي شركة الصحراء) كما يتضمن التعميم المشورة المستقلة التي قُدمت لمجلس إدارة الشركة من شركة مورغان ستانلي السعودية بشأن الصفقة.

ولمزيد من التفاصيل عن الصفقة وشروطها وأحكامها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك المخاطر ذات الصلة، وإجراءات إتمام الصفقة ومراحلها، وتاريخ أحقية حصول مساهمي الشركة على الأسهم الجديدة في شركة سبكيم، فعلى المساهمين الرجوع إلى مستند العرض وتعميم مساهمي شركة الصحراء. ويؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مساهمي شركة الصحراء بشكل مفصل قبل التصويت على البنود المتعلقة بالصفقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة. وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة، فإن مجلس إدارة الشركة يوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية والاعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مساهمي شركة الصحراء للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

وتود الشركة التأكيد بأنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بالصفقة للمعاينة (الموضحة في تعميم مساهمي شركة الصحراء) خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً من أي يوم من أيام العمل في المملكة (أي لا يشمل ذلك العطلات الأسبوعية والرسمية) من تاريخ 24/8/1440هـ (الموافق 29/5/2019م) وحتى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاص بالصفقة. كما تضمن مستند العرض الإشارة إلى عدد من المستندات التي سيتم اتاحتها للمعاينة بموجب مستند العرض.