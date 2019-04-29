"أسمنت المدينة" تربح 41 مليون ريال خلال الربع الأول بارتفاع 66%

أرتفع صافي الربح لشركة أسمنت المدينة بنسبة 66% إلى 41 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 24 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2017. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.22 ريال مقابل 0.13 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع. وارتفاع الايرادات الاخرى.
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