"هرفي" تربح 48 مليون ريال في الربع الأول بارتفاع 0.6%

أرتفع صافي الربح لشركة هرفي للخدمات الغذائية بنسبة 0.6% إلى 48 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 47.7مليون ريال خلال الربع المماثل من 2017. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.74 ريال مقابل 0.74 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب زيادة صافي الربح لزيادة المبيعات والذى ادى الى ارتفاع مجمل الربح بالاضافة الى زيادة الايرادات الاخرى على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وزيادة المصاريف العمومية والادارية وزيادة المصاريف التمويلية بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الايجار للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.