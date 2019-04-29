"بوش" تتعاون مع شركة "بارو سيل" لتطوير خلايا الوقود

أعلنت شركة بوش الألمانية الصناعية اليوم الاثنين أنها سوف تعمل على تطوير وإنتاج خلايا الوقود للسيارات والشاحنات على نطاق واسع بالتعاون مع شركة باور سيل السويدية من أجل تسويقها في أنحاء العالم.

وقالت بوش إنها تهدف لتطوير ما يطلق عليها خلايا الوقود، التي يتم خلالها تحويل الهيدروجين لكهرباء. وتهدف الشركتان لطرح النظام في السوق بحلول عام 2022 كحد أقصى.

وتتوقع بوش، التي تتخذ من مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا مقرا لها، نمو سوق خلايا الوقود بسرعة، وأنه بحلول عام 2030 سوف تستخدم نحو 20% من السيارات الكهربائية في أنحاء العالم هذه التكنولوجيا.

ويشار إلى أن بوش تعمل بالفعل مع شركة نيكولا موتورز في الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير شاحنات مزودة بخلايا الوقود، كما أنها دشنت العام الماضي مشروعا مشتركا مع شركة سيريس باور البريطانية لبناء محطات كهرباء تعتمد على خلايا الوقود الصغيرة باستخدام تكنولوجيا مختلفة.