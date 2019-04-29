بنوك تركية تعتزم رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع

أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من أكبر البنوك التركية الخاصة تعتزم رفع أسعار الفائدة التي تدفعها على ودائع العملاء هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المصادر القول إن ما لا يقل عن ستة بنوك تتطلع للبدء في رفع سعر الفائدة على الإيداع تدريجيا بداية من اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر أن مديري البنوك يتحركون الآن لأنهم يستشعرون احتمالا أقل بأن تواجههم السلطات برد فعل عنيف.

وذكرت الوكالة أنه كان تم تحذير البنوك من الدخول في منافسة قوية ضد بعضها البعض من أجل اجتذاب ودائع العملة المحلية، وهي إرشادات كانت تهدف إلى الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون ارتفاع قبل الانتخابات المحلية التي جرت في الحادي والثلاثين من مارس الماضي.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة قد تقدم بعض الدعم لليرة، وهي العملة الكبيرة الأسوأ أداء في العالم بعد العملة الأرجنتينية لهذا العام، حيث فقدت 11% من قيمتها أمام الدولار.

وارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في النظام المصرفي التركي بـ20% على مدار الأشهر السبعة الماضية لتصل إلى رقم قياسي عند 182 مليار دولار في مارس.

ووقفا لبيانات للوكالة، فقد تم رفع أسعار الفائدة على ودائع الليرة بأكثر من نقطة مئوية منذ بداية هذا الشهر إلى أكثر من 21% في الأسبوع الذي انتهى الجمعة الماضية.