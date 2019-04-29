البنوك الإيطالية تصعد بأسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بفضل صعود البنوك الإيطالية وبيانات صناعية قوية من الصين بينما تقيم الأسواق احتمال عودة بيدرو سانتشيث الاشتراكي لرئاسة الوزراء في إسبانيا.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بينما صعد المؤشر ميب الإيطالي بعد أن أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للدولة ولكن المؤشر الإسباني تراجع نتيجة الضبابية بشأن تشكيل الحكومة.

وتراجعت أسهم النفط بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منظمة أوبك برفع إنتاجها .

وانتعشت الأسهم الآسيوية الليلة الماضية بعد بيانات قوية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام، فيما أظهرت بيانات نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية لأول مرة في أربعة أشهر.