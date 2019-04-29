قارة «ويستروس» الخيالية .. أفضل نموذج لفهم أوروبا

يعتقد كثيرون أن انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار (مايو) المقبل ستكون "الفصل الثالث" في الدراما الشعبوية التي بدأت في عام 2016 باستفتاء المملكة المتحدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. من المتوقع أن تكون مواجهة حاسمة بين قوى المجتمعات "المفتوحة" و"المغلقة"، حيث يكون مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك. كل هذا يبدو غير منطقي. وقد يكون خاطئا تماما.

دفع انتخاب "بريكست" وترمب عديدا من المحللين السياسيين - بحسب مارك ليونارد مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - إلى استنتاج أن الناخبين الأوروبيين أيضا سيتخلون عن الأحزاب الرئيسة لمصلحة التنظيمات الجديدة القائمة على الهوية. مع ذلك، في أمريكا، تؤثر الانقسامات السياسية والإقليمية في المكان الذي يعمل فيه الشخص، وبمن سيتزوج، وكيف ينظر إلى العالم. وفي المملكة المتحدة، ظهرت خلافات مماثلة منذ فترة طويلة بين الشمال والجنوب، وبين الشباب والكبار، بين المناطق الحضرية والقروية، وبين الخريجين وغير الخريجين.

تعد السياسة الأوروبية أكثر مرونة. يشير استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أخيرا ECFR / YouGov على 50 ألف ناخب من 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى أن أفضل نموذج لفهم أوروبا في عام 2019 ليس الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لكن قارة "ويستروس" الخيالية، وهي المكان الرئيس لسلسلة لعبة العروش التي عرضت على HBO في الولايات المتحدة. لا ينقسم المشهد السياسي الأوروبي إلى قبائل مستقرة، لكن ميدان معركة لا يمكن التنبؤ به نظرا إلى التحالفات المتغيرة باستمرار؛ التي تتميز بالتقلبات المتطرفة.

بدأت تتحول السياسة الأوروبية من الاتجاه السائد إلى اتجاه ثانوي، لكنها تتصاعد في كل الاتجاهات، من اليسار إلى اليمين، ومن معاداة المؤسسة إلى تأييد المؤسسة، وما إلى ذلك. إن الخيارات الانتخابية في أيار (مايو) غير مؤكدة، حيث يقول نصف المشاركين في الاستطلاع "إنهم لن يصوتوا على الإطلاق. 15 في المائة لم يقرروا بعد، و70 في المائة من 35 في المائة من الناخبين ممن يعتزمون التصويت ما زالوا مترددين. ويتعين منح نحو مائة مليون صوت في شهر أيار (مايو).

على عكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يكون هذا مجرد تصويت حول الهجرة. بشكل عام، لا يرى معظم الأوروبيين أن الهجرة مصدر قلق رئيس لبلادهم. تشمل القضايا ذات أهمية قصوى الاقتصاد والتهديدات التي تطرحها القومية والتطرف الإسلامي وتغير المناخ والعداء الروسي.

وبالتالي، فإن النقاد مخطئون في عد الانتخابات بمنزلة صراع بين مؤيدي أوروبا والقوميين الأوروبيين، حتى لو كان ذلك ينطبق على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2017، عندما هزم إيمانويل ماكرون مارين لوبان من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة "تسمى الآن التجمع الوطني". يشير استطلاع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن الغالبية العظمى من الأوروبيين لا يشعرون بالحاجة إلى الاختيار بين هوياتهم الأوروبية والقومية. في الواقع، لقد أدركت حتى الأحزاب القومية أن هذه الهويات مترابطة، ولهذا توقفت عن الترويج للانسحاب من اليورو أو الاتحاد الأوروبي.

إن المشكلة الحقيقية التي تؤثر في معظم الأوروبيين هي علاقتهم بـ"النظام": يعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي أن النظام السياسي معطل، سواء على المستوى الوطني أو مستوى الاتحاد الأوروبي أو كليهما. إن كيفية معالجة كل ناخب لهذه القضية هي مفتاح لفهم كيفية تصويتهم.

في تصنيف "لعبة العروش"، يمكن تقسيم هؤلاء الناخبين إلى أربع مجموعات رئيسة. المجموعة الأولى يدعون "ستاركس"، الذين يعتقدون أن النظام لا يزال يعمل وأنه يمكن إحداث تغييرات كبيرة من خلال المشاركة السياسية والتصويت. يشكل "ستاركس" 24 في المائة من الناخبين في الاتحاد الأوروبي، يوجدون في الشمال "أي ألمانيا والدنمارك والسويد".

تضم المجموعة الثانية "العصافير"، الذين يعتقدون أن السياسة غير فاعلة على مستوى الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء. من بين المجموعات الأكثر تطرفا الحركات الاحتجاجية مثل حركة "السترات الصفراء"، التي ترغب في تطهير النظام من الفساد والبدء من جديد، مثل الثوار في سلسلة لعبة العروش. تشكل مجموعة "العصافير" 38 في المائة من الناخبين، التي تحظى بشعبية كبيرة خاصة في فرنسا واليونان وإيطاليا.

المجموعة الثالثة هم "الخارقون"، الذين يتبعون "دانيريس تارجاريان" والدة التنانين في لعبة العروش، بعد تحريرها من العبودية. تشمل هذه المجموعة في الاتحاد الأوروبي الناخبين الذين يرفضون النزعة القومية الضيقة ويسعون إلى تحقيق المشاريع الدولية والمشاريع عبر الوطنية. إنهم يعتقدون أن أنظمتهم الوطنية هي المشكلة الرئيسة، وأن الحل يكمن في بروكسل. يشكل الخارقون 24 في المائة من الناخبين، وهم ممثلون جيدا في المجر ورومانيا وبولندا وإسبانيا.

تشمل المجموعة الأخيرة "البريون" الذين "يعيشون وراء الجدار". قد يحظى القوميون المتشككون في أوروبا بكثير من الاهتمام الإعلامي، لكنهم يشكلون 14 في المائة فقط من الناخبين. ولهم وجود قوي في الدنمارك والنمسا وإيطاليا.

بالنسبة إلى كل هذه المجموعات، فإن الخيار الأساس ليس في الحقيقة بين "أوروبا المفتوحة" و"الدول القومية المغلقة". السؤال المطروح هو بالأحرى إذا ما كان الوضع الراهن لا يزال قائماً وفي أي سياق. يتمثل التشابه الرئيس الوحيد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تركيز الأحزاب السياسية الآن على تعبئة قاعدتها أكثر من محاولة توسيعها عن طريق إقناع الناخبين بالتصويت لمصلحتهم. ولذلك، سيركز عديد من الأحزاب السياسية في الانتخابات الأوروبية على 149 مليون شخص غير المتأكدين مما إذا كانوا سيصوتون أم لا.

لكن هذا لن يكون كافيا. للتغلب على الأحزاب الشعبوية والقومية، يجب على بعض المرشحين الأوروبيين الرئيسين إعادة بعض العصافير والبريين إلى النظام، وضمهم إلى صفوفهم. وللقيام بذلك، يجب أن يضعوا أنفسهم كعوامل تغيير موثوق بها.

في نهاية المطاف، سيتم الفوز أو الخسارة في هذه الانتخابات في ظل ظروف محلية شديدة التوطين؛ ما يصلح للمرشحين في التيار الرئيس في بعض الأماكن لن ينجح بالنسبة إلى أولئك في الأماكن الأخرى. يجب الفوز بالانتخابات في البلدان، حيث يسيطر المتشككون في أوروبا على السلطة، مثل هنجاريا وإيطاليا، وفي فرنسا حيث عانى المؤيدون لأوروبا ردود فعل سياسية. لقد بدأت اللعبة للتو.