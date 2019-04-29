أمريكا .. تاريخ مظلم لاختراع هوية مشتركة

"ما دامت النمور لا تملك مؤرخيها، فإن حكايات الصيد ستظل تمجد الصيادين"، يكاد هذا المثل الإفريقي ينطق حرفيا على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فالباحث في كيفية تأسيس وإقامة أقوى إمبراطورية في العصر الحديث، لن يجد سوى الأمجاد والبطولات. فغالبا لا تحتفظ الدول سوى بالجانب المشرق من تاريخها، حتى إن كان مجرد نطف فقط من مسلسل طويل للظلمات.

تصر السردية الرسمية من التاريخ الأمريكي المعاصر؛ ومرفقاتها في الثقافة والإعلام والفن والسينما... على نفي التاريخ الدموي للإنسان الأوروبي؛ حامل لواء الحضارة والتنوير، في حق السكان الأصليين للقارة الأمريكية (القتل والتهجير، نشر الأمراض والأوبئة...). وفي المقابل، تثبت سردية التوحش والهمجية والبربرية بحق هؤلاء، لمجرد أنهم حملوا الأسلحة ودافعوا عن وطنهم، وكأن المفترض فيه أن يستقبلوا الغزاة بالورود والأهازيج والرقصات.

يحتفل التاريخ الأمريكي المدون بالأساطير التي نسجت حول معركة الاستقلال، وولادة الدولة الأمريكية المتحدة، لدرجة أضحى معها النقاش بهذا الشأن خطا أحمر لا ينبغي الاقتراب منه؛ فهو بمنزلة إجماع وطني وقومي يحفظ "الهوية الجماعية"، ويقوي أواصر "الأمة الأمريكية".



تقديس الآباء المؤسسين

نجد في التاريخ السياسي الأمريكي قائمة طويلة من الشخصيات، ممن يعرفون بالآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم صنفان رئيسان: الموقعون على إعلان الاستقلال عام 1776، وواضعو مسودة الدستور الأمريكي؛ أي مندوبو المبادرة القارية. تضاف إليهما مجموعة أخرى قامت بالتوقيع على مواد الاتحاد.

يبقى السبعة المكونون للمجلس الرئاسي، وهم: جورج واشنطن وبنجامين فرانكلين وجون آدامز وتوماس جيفرسون وجيمس ماديسون وجون جايي وألكسندر هاميلتون، أشهر هؤلاء الذين نظروا وخططوا وقادوا وقاموا بالثورة بشكل جماعي تشاوري على مدى سنوات قبل الاستقلال وبعده؛ طوال فترة 13 عاما التي حكموا فيها بشكل جماعي.

تقدم سير هؤلاء مشرقة بلا خدوش في كتب التاريخ الأمريكي، فهم مبدعو فكرة الولايات المتحدة، ما يجعلهم في مقام اعتباري أسمى لا يلحقه النقد والتجريح. رغم ما نجده في حياتهم من وقائع وأحداث تناقض ما ينادون به من أفكار ومبادئ.

فجورج واشنطن؛ أول رئيس للولايات المتحدة، الملقب بأبي الحرية، والمخلد على عملة الدولار الأمريكي، كان يمتلك المئات من العبيد، حتى بعدما أضحت حريتهم واقعا لا مفر منه. وقد ذهب حد النبش في القانون لاستغلال ثغرة فيه للإبقاء على العبيد لديه، ففي عام 1780 أصدرت ولاية بنسلفانيا قانونا يفرض تحرير العبيد البالغين من 28 عاما بشكل تدريجي، ويقضي كذلك بتحرير العبيد القادمين من ولايات أخرى بعد قضائهم ستة أشهر على تراب الولاية، ما جعل الرجل يجلب العبيد لمنزله كل نصف سنة حتى يتوافق مع القانون.

ولم يتردد جون آدامز أول نائب للرئيس وثاني رئيس للبلاد في التعبير عن رغبته في أن تصبح بلاده ملكية، رغم أنها نالت الاستقلال عبر محاربة التاج البريطاني ومقاومة الملكية، إلا أنه ظل متأثرا بها وبألقابها الفخمة. لدرجة أنه اقترح في أول جلسة للكونجريس عهد جورج واشنطن أن يشار إلى الرئيس بلقب "صاحب السمو، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

حديثا جدا، عام 1998 اكتشف عمال الإصلاح والترميم المشتغلين على تحويل منزل بنجامين فرانكلين إلى متحف، حفرة جماعية تضم 15 جثة بينت تحقيقات الطب الشرعي أنها تعود لفترة وجود فرانكلين في المنزل، ما جعل الرجل موضع اتهام بالقتل الجماعي.



أمريكا دولة استعمارية

يبالغ الأمريكيون عند تقديم صورة عن بلد الحرية، مفتخرين بكون الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية غير استعمارية، فهي قوة عظمى مسالمة، طوال تاريخها لم تستعمر ولم تحتل يوما بلدا، بل مارست هيمنتها من أجل الارتقاء بالإنسانية. نقيض باقي القوى الكبرى في القارة الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، إسبانيا...) التي بنت أمجادها على هذا الأساس.

لكن واقع الحال ليس كذلك تماما، فوفق المؤرخ دانيال إميرفاهر "هناك جزء من التاريخ الأمريكي يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية تم إخفاؤه، بل إنه ذكر كلمة مستعمرة كان من المحرمات؛ إذ ورد في خطابات أحد المسؤولين الأمريكيين عام 1914، ما يلي: "لا يجب استخدام كلمة مستعمرة للتعبير عن العلاقة القائمة بين حكومتنا والشعوب التابعة لها، ومن الأفضل استخدام مصطلح ألطف، مثل أراض أو مناطق تابعة".

وهذا ما جرى مع "أركنساس" و"مونتانا"، حيث كانتا أراضي تابعة فقط، قبل أن تصبحا ولايتين أمريكيتين بعد إجراء التسوية، التي كانت تأهيل هذه الأراضي بالعرق الأبيض حتى يتم قبولها في قائمة الولايات الأمريكية.

إن لم تكن أمريكا فعلا دولة استعمارية، فأي تأويل يمكن إعطاؤه للمفاوضات التي جرت في باريس بينها وبين المملكة الإسبانية، وتوجت بتوقيع معاهد سلام من بين بنودها بيع أجزاء من الفلبين لها مقابل 20 مليون دولار. بذلك أصبحت الفلبين أول مستعمرة للولايات المتحدة الأمريكية، وبحول عام 1901 وضعت الفلبين داخل الخرائط أرضا أمريكية.

على الرغم من تجاهل المسألة في الخطاب السياسي الأمريكي، كما حدث في خطاب روزفلت إبان الحرب العالمية الثانية، حينها أراد إخطار الشعب الأمريكي بأن الهجوم قريب من الولايات المتحدة وحدودها، ما يشكل تهديدا مباشرا لهم. ولهذا أزاح روزفلت الفلبين من خطابه على الرغم من أن الحرب الحقيقية الدائرة كانت هناك، وذلك لأن الشعب الأمريكي لن يهمه هجوم اليابان على الفلبين، البعيدة عن الحدود الأمريكية، حتى وإن كانت أرضا مملوكة للولايات المتحدة.

استقلت الفلبين بعد الحرب العالمية الثانية، فيما ظلت عديد من المستعمرات الإسبانية المأهولة بالسكان، ومنها بورتوريكو وغوام وهاواي وساموا... تحت السيطرة والاستعمار الأمريكي. وقد وضع ذلك القانون الأمريكي في مأزق؛ إذ كان لزاما على المحكمة العليا أن تجد مكانا لهذه المناطق داخل نسيج الأمة، لكن هل يعني ذلك أن يشملهم الدستور الأمريكي، وهل يحق لهم مثلا التصويت لمصلحة الرئيس الأمريكي.

استطاعت المحكمة العليا أن تجد مخرجا لهذه المشكلة، مفاده أن هذه المناطق مملوكة للولايات المتحدة، وتشملها الخرائط داخل حدودها، إلا أن الدستور الأمريكي لا يمتد بالكامل لها. واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية، من تنظيم عدة قوانين، تكفل لها الاحتفاظ ببعض المستعمرات حتى يومنا هذا، دون أن تظهر بمظهرِ المستعمر، وذلك عن طريق منح بعض الأقاليم حكما ذاتيا، إلا أنها في الوقت ذاته تخضع للسيادة الأمريكية، ومواردها تظل تحت التصرف الأمريكي.

إنها مجرد أمثلة من نسيج من الأساطير عادة ما يتم اللجوء إليها، من أجل صناعة "النحن" الجماعية، وتأسيس هوية مشتركة وإيجاد شعور بالانتماء لدى شعوب لا رابط بينها سوى روابط تاريخية "حقيقية" أو "وهمية". باختصار إننا أمام ما يسميه المؤرخ البريطاني إيريك هوبزباوم بـ"اختراع التقاليد" في السياسة كما في الثقافة من أجل التصدي لأي تشكيك أو مساءلة حول معطيات من شأنها أن تهد كيان الدولة من أساسها.