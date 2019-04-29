شبح الانهيار يواجه "الملالي" .. ورموز "الثوري" تتساقط

بدأ العد التنازلي لانهيار نظام الملالي في طهران، وذلك بعد أن انكشفت قواعده وتخلخلت أساساته وتعرت رموزه واقترب رحيله، إذ يواجه أسوأ كوابيسه منذ اعتلائه السلطة قبل نحو 40 عاما، فمن رأس الهرم إلى أصغر مكونات قواعده التنظيمية استشرى به الفساد حتى أصبح الشغل الشاغل للساسة وصناع القرار في العالم التخلص من شروره، إذ كشفت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد أخيرا، أن حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، يقدر بـ200 مليار دولار أمريكي، في ظل أوضاع اقتصادية متردية يعيشها الشعب الإيراني، جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وقال البيان، "يستشري الفساد في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة، فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي، وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاما من حكم الملالي"، ولم يصدر أي تعقيب فوري من خامنئي، أو النظام الإيراني حول ما ورد في بيان السفارة الأمريكية في بغداد.

ويعد ما كشفته السفارة الأمريكية في بغداد عن حجم ثروة خامنئي المقدرة بـ200 مليار دولار، لم يكن القصد به ثروة خامنئي الشخصية التي تقدر بـ90 مليار دولار، بل إن الرقم المذكور هو عبارة عن أموال مؤسسة بيت القائد ككل، وهي مجموعة ضخمة من الكيانات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، إذ يتصرف النظام الإيراني في المجال الاقتصادي كجماعة تحمل قضية وليس نظاما سياسيا يقود دولة، وهو ما يفسر ما جرى في 2017 عندما أفشى أحمدي نجاد أرقام حسابات بنكية شخصية لصادق لاريجاني وضعت فيها مبالغ بلغت 65 مليار دولار من أموال الدولة، ولا شك أن هناك مبالغ ضخمة موزعة حول العالم تحت أسماء عدة من أرباب القضية.

بدورها، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول أيار المقبل، لثماني دول حصلت عليها في كانون الأول الماضي، وكانت واشنطن منحت الإعفاءات المؤقتة، لكل من تركيا، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتعليقا على القرار الأمريكي، قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي أخيرا، "إن الاقتراح "الأمريكي" بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران، هو تجاوز للحدود"، مبينا أن تركيا "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".

وبسبب القرارت الأخيرة يعيش الرئيس الإيراني حسن روحاني حالة من التوتر دفعته إلى اتخاذ قرارات وإصدار تصريحات عبثية، إذ أعفى محمد علي جعفري من قيادة الحرس الثوري وعين حسين سلامي خلفا له. القرار يأتي بعد إخفاق الحرس الثوري في تقدير مدى جدية إدارة ترمب بتصنيف الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية وإخفاقه في اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة منكوبي الفيضانات، إضافة إلى الخلافات بين جعفري وقاسم سليماني حول الاستعانة بالميليشيات العربية والأفغانية والباكستانية لمساعدة متضرري السيول في إيران.

كما هاجم روحاني المملكة العربية السعودية والإمارات، ناسبا الفضل إلى بلاده في عدم احتلالهما من قبل صدام حسين، وأن ذلك يعود إلى حكمة الإيرانيين وعقلانيتهم، مطالبا بأن عليهما معرفة أنه من المستحيل إيصال الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر، متبنيا تعهد السعودية والإمارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الإيراني بأنها مواجهة إيران وشعبها، داعيا إلى التفاوض مع أمريكا، إذ يعده ممكنا في حال رفع العقوبات والاحترام المتبادل، متجاهلا أنه ونظامه كانوا سببا فيما آلت اليه الأمور الآن، وأن سياساته التوسعية العبثية وتدخلاته في شؤون دول الجوار كانت ركيزة أساسية في العزلة التي تعيشها طهران اليوم، وأن كلا من دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات على أتم استعداد لمواجهة غطرسة الملالي في أي وقت.



الحل العسكري الأمريكي



في سياق متصل، تعد إدارة ترمب العدة تمهيدا لشن عملية عسكرية ضد طهران، ومن المتوقع لن تكون خلال فترة رئاسته الحالية نظرا إلى قرب الانتخابات الأمريكية، وفي حال فوزه بفترة رئاسة ثانية فقد لا يمنعه شيء من شن هجوم عسكري على إيران، وفي حال لم يفز، فإنه بهذا القرار يكون قد مهد الطريق أمام الرئيس القادم لاتخاذ تلك الخطوة، إذ إنه لا يستبعد في الوقت الراهن وقوع "احتكاكات" أمريكية ضد قوات الحرس الثوري الإيراني الموجودة في بعض المناطق مثل العراق وسورية، خصوصا في ظل وجود قوات أمريكية في تلك المناطق.

كما أن تأثير العقوبات في تصنيف الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأمريكية في مناطق الصراع التي تتغول فيها أذرع طهران في بعض دول المنطقة "الحوثي في اليمن، حزب الله في لبنان، والميليشيات الإيرانية في العراق وسورية"، إذ سيكون للقرار تبعات على انكماش نشاط إيران الإرهابي في تلك الدول، خصوصا بعد قطع مصادر الحرس الثوري الرئيسة في تمويل تلك الميليشيات، إذ إن الحرس الثوري دولة داخل الدولة ويسيطر على أكثر من ثلث الاقتصاد الإيراني، وبعد ذلك القرار فكل علاقاته التجارية ستكون تحت طائلة العقوبات الأمريكية، إذ إن الدليل على انكماش الإرهاب الإيراني المتأثر بالقرار الأمريكي هو استعانة إيران بأذرعها الإرهابية بعد أن كانت هي الداعم لها، فالحرس الثوري يستعين حاليا بميليشيات الحشد الشعبي العراقية في مواجهة أزمة الفيضانات التي تجتاح إيران.

ويواجه الملالي مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تشهدها إيران حاليا لا تسمح لهم بالتصعيد، خصوصا مع ما يمر به النظام الإيراني حاليا من انتقال سياسي في ظل البحث عن خليفة للمرشد علي خامنئي، وستكتفي طهران بالتصريحات السياسية البطولية، حيث تسببت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في الحيلولة دون اتخاذ مثل هذا القرار في السابق، ما أجبر إدارة ترمب على التأخر في اتخاذ مثل هذا القرار، خصوصا بعد إقدام أوباما على إبرام الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى الست "أمريكا، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا" في 2015، إذ أصبح من الواضح منذ تولي الرئيس ترمب الإدارة الأمريكية أن إسقاط النظام الإيراني هو هدف السياسة الأمريكية الخارجية.



محاولات إيرانية "خسيسة"



وفي محاولة من طهران لرأب الصدع ومجاراة إدارة ترمب والحصول على رضاها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أخيرا، "إن عرضا لتبادل سجناء اقترحه محمد جواد ظريف وزير الخارجية يخص فقط الولايات المتحدة ولا يشمل بريطانيا، وأن "العرض لا يخص البريطانيين، فالمسألة تتعلق فقط بسجناء إيرانيين وأمريكيين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء، وكان ظريف قد اقترح الأربعاء تبادلا بين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة أو في أي بلد آخر بموجب مذكرات أمريكية، مع أجانب مسجونين في إيران.

وقال ظريف في منتدى "مجتمع آسيا" في نيويورك "أضع هذا الاقتراح على الطاولة الآن وبشكل علني: ليكن هناك تبادل بشأنهم، بشأن جميع هؤلاء الأشخاص المسجونين داخل الولايات المتحدة أو بموجب مذكرات من الولايات المتحدة، مع أننا نعتقد أن الاتهامات ضدهم ملفقة".

وقال خلال مشاركته في هذه الجلسة للأمم المتحدة "إن الولايات المتحدة تعتقد أن الاتهامات بحق هؤلاء الأشخاص في إيران ملفقة.. ليكن بيننا تبادل"، مشيرا بالتحديد إلى قضية نيجار جودسكاني، الإيرانية التي أوقفت في أستراليا في 2017 وفصلت عن رضيعتها بموجب مذكرة تسليم من الولايات المتحدة، متطرقا إلى وضع البريطانية-الإيرانية نزانين زغاري راتكليف التي كانت تعمل لصندوق تومسون رويترز - الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية - وحكم عليها بالسجن خمس سنوات في إيران بتهمة العصيان.

وقال ظريف "نسمع عن نزانين زغاري وطفلتها، وأنا أشعر بالأسف تجاهها، لكن لا أحد يتحدث عن هذه السيدة في أستراليا التي وضعت مولودتها في السجن"، وقال "القضية التي تتحدث السلطات البريطانية بشأنها مختلفة تماما ومسؤولية وضعها تقع على عاتق الحكومة البريطانية، لتواجه تصريحات ظريف بالرفض البريطاني، إذ علق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس أي تبادل بين سجناء، تكون نزانين راتكليف من بينهم، لأنه سيكون عبارة عن استراتيجية دبلوماسية "خسيسة".